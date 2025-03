Prime Video comença el rodatge de 'Day One', thriller protagonitzat per Álex González

Prime Video ha arrencat el rodatge de la seva nova aposta, 'Day One'. Una ambiciosa sèrie de suspens que es rodarà en localitats emblemàtiques de Barcelona i Canàries. Protagonitzat per Álex González, Alba Planas, Asier Etxeandía i Jordi Mollà, aquest ambiciós thriller explora la complexa relació entre tecnologia i humanitat en l'era digital. I planteja una pregunta fonamental: Com preservar la nostra humanitat en un futur tecnològic?

La sèrie està dirigida per Marta Pahissa 'Citas Barcelona' i Víctor Cuadrado 'Sagrada Familia'. Amb un guió de Cristina Pons 'Fàcil', Luis Arranz 'Memento Mori', Luis Moreno 'El Cid' i Juan Salvador López 'La casa de papel'. Sota la producció executiva de César Martí 'Guernika bajo las bombas', Cristina Pons, Sara Fernández-Velasco 'Memento Mori' i José Velasco 'El Cid'.

D'aquesta manera, narra la història d'Ulises Albet (Álex González), un prodigi en computació que va deixar enrere Barcelona i el món tecnològic després del suïcidi de la seva germana, víctima d'assetjament en línia. Deu anys després, una misteriosa trucada del seu exsoci i millor amic, Samuel Barrera (Asier Etxeandía), l'obliga a tornar en plena celebració del Mobile World Congress.

| Prime Video

Samuel l'adverteix que el món està en perill, però de què exactament? Per descobrir-ho, Ulises haurà d'enfrontar-se al seu passat, als avenços implacables de la tecnologia i a una pregunta cada vegada més urgent: fins on podem arribar sense perdre el que ens fa humans?

'Day One' estarà disponible en exclusiva a Prime Video el 2026 i el projecte compta amb un repartiment de primer nivell. La sèrie està protagonitzada per Álex González ('Operación Marea Negra'), Alba Planas ('La virgen roja') i Asier Etxeandía ('Citas Barcelona T2'). També formen part del elenc Renata Notni ('Zorro'), Iván Massagué ('Perverso') i Jordi Mollà ('Jack Ryan'), entre d'altres. Al repartiment s'hi suma la col·laboració especial de Mireia Oriol ('Soy Nevenka').

'Day One' és una producció de Zebra Producciones, NewCo Audiovisual i Documentales en Canarias S.L., amb la producció associada de la Fundació Barcelona Mobile World Capital. Es rodarà en algunes de les localitzacions tecnològiques més emblemàtiques de Barcelona. Com el Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), el Sincrotró ALBA, Talent Arena, la Torre de Collserola, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Districte 22@. Espais que reflecteixen perfectament la fusió entre innovació i tradició que caracteritza la ciutat comtal.