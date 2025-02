Antonio Canales supera tots els límits i ataca un reporter de 'Y ahora Sonsoles'

Tensió és el que es va viure ahir a les portes de la casa d'Antonio Canales. El programa de 'Y ahora Sonsoles' es va desplaçar fins al seu domicili per parlar amb ell després que la seva casera l'acusés fa diversos mesos de no pagar el lloguer. Inesperadament el ballarí va sorprendre abans d'ahir en abandonar de manera inesperada el seu habitatge a El Álamo.

Per conèixer més sobre aquesta decisió, un reporter del programa va voler parlar en primera persona amb Antonio Canales, però no va tenir gaire èxit. El magazine es va trobar amb una situació poc agradable per al reporter i el càmera i és que la rebuda no va ser del tot bona. L'actor, mànega en mà, ha increpat i mullat l'equip quan intentaven parlar amb ell.

"Estem treballant", repetia el reporter Carlos García López mentre que Antonio Canales sacsejava la mànega. "Vull saber com estàs", li preguntava. Al que el protagonista d'aquesta història va respondre amb ironia, "mira com estic, fresquet".

| Atresmedia

"No estàs treballant. A mi m'està tocant els ous", ha advertit el ballarí des de dins, traient la mànega per sobre de la tanca. Des del plató tots han estat perplexos en veure aquest moment i han criticat durament l'actitud del ballarí. Sonsoles Ónega va ser la primera a parlar: "Antonio, malament, malament, malament".

"No ha donat lloc a que li féssim moltes preguntes. Aquest ha estat el seu salut", expressava el reporter en recordar la situació. Admetent que "ha estat un moment molt tens i sobretot amb molta aigua. La nostra sorpresa ha estat que la resposta del ballarí no van ser les paraules, sinó l'aigua", bromejava després de viure aquesta peculiar situació.

Sonsoles Ónega també ha parlat amb l'altra part d'aquesta història, els propietaris. Va entrevistar Alfredo, l'marit de Pilar, la casera d'Antonio Canales. "A vosaltres, us ha rebut a mànegades?", va preguntar la presentadora. "Encara que ha dit públicament que ha parlat, mai ha parlat amb Pilar (...) Sí, se n'anirà", va confessar.

La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' va voler tornar a contactar amb Antonio Canales, però no va ser possible. Hores després, l'actor va enviar un missatge dirigit a Sonsoles Ónega on confessava que en els pròxims dies es pronunciarà per donar una explicació.