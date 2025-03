Prime Video posa data d'estrena a la segona temporada de 'Dulceida al descobert'

Prime Video ha anunciat que estrenarà 'Dulceida al desnudo 2+1' el 4 d'abril. Aquesta segona temporada, que comptarà amb quatre episodis de 40 minuts, la influencer comparteix la seva reconciliació amb Alba Paul, el seu camí cap a la maternitat i el desafiament d'equilibrar vida personal i èxit professional. La nova tanda de capítols de 'Dulceida al desnudo' estarà disponible en exclusiva a Prime Video a Espanya, Portugal, Itàlia, França i Llatinoamèrica com a part de la subscripció.

En la primera temporada, després de prendre's un temps en el seu matrimoni amb Alba i desconnectar de les xarxes socials, Aida Domenech es posava davant de les càmeres per mostrar la seva faceta més íntima i compartir amb els espectadors totes les cares de la seva vida com a creadora de contingut.

En la segona temporada, 'Dulceida al desnudo 2+1', es veurà com Aida i Alba han decidit donar-se una segona oportunitat com a parella. Juntes afrontaran el projecte més significatiu de les seves vides: ser mares. Al llarg dels quatre episodis, el públic les acompanyarà en un viatge ple d'il·lusió, dubtes i pors, mentre enfronten els desafiaments físics i emocionals de la maternitat.

| Prime Video

Des de l'inici del tractament de fertilitat fins al naixement de la seva filla Aria, la parella s'obrirà com mai abans. Compartiran els seus sentiments, les raons de la seva ruptura i la seva renovada aposta per l'amor i la família.

En aquesta muntanya russa d'emocions, Aida haurà de compaginar el moment més important de la seva vida personal amb el repte professional més ambiciós de la seva carrera: l'expansió de la seva marca personal a nivell internacional. Des de l'estrena de la seva primera pel·lícula fins a l'organització dels premis Ídol a l'Argentina, la seva agenda, cada vegada més exigent, posarà a prova la seva capacitat per equilibrar el seu èxit professional amb la seva vida personal.

Amb la notícia de l'embaràs va arribar una onada de reaccions a les xarxes socials, mostrant tant el suport dels seus seguidors com la cara menys amable d'internet. Mentre la notícia emociona a molts, també desferma atacs homòfobs. No obstant això, lluny de deixar-se vèncer per l'odi, Aida convertirà aquesta situació en una oportunitat per visibilitzar la discriminació cap a les famílies LGTBIQ+.

La docuserie també comptarà amb la participació de persones properes a Aida, com Luc Loren, Laura Escanes, Marta Díaz, Jonan Wiergo, Carla Flila, Dani Fernández, Nagore Robles i Carolina Iglesias, entre altres.