'Em fa arribar Pablo Motos': Broncano no esperava el que ha dit un espectador en directe

'La Revuelta', conduït per David Broncano, continua oferint nits carregades de sorpreses i moments inesperats. En l'emissió d'aquest dimecres, dues destacades convidades van compartir l'escenari: Belén Benito i Valeria Castro. No obstant això, el que realment es va convertir en el moment estrella va ser una inesperada intervenció des del públic, amb menció a Pablo Motos, que va deixar a tothom rient sense parar.

'La Revuelta' va començar amb la participació de Belén Benito, directora d'operacions del Canal de Isabel II, que va abordar l'estat actual dels embassaments després de les recents i intenses pluges. Posteriorment, Valeria Castro va prendre el relleu a l'escenari, captivant l'audiència amb el seu talent musical i la seva proximitat. No obstant això, quan semblava que la nit avançava amb normalitat, David Broncano va decidir interactuar amb el públic de 'La Revuelta' al plató.

El focus d'atenció va recaure en Adela, una dona gran que ocupava el seient especial conegut com "la banyera".Quan David Broncano li va preguntar com havia arribat fins allà, ella va respondre amb convicció: "M'han portat aquí els meus néts". No obstant això, la història no era del tot exacta.

| RTVE

Un dels joves que l'acompanyaven va aclarir que només ell era el seu nét biològic, mentre que els altres eren amics seus. Entre bromes, va explicar que Adela havia decidit "adoptar" els seus companys d'universitat. La resposta va desfermar rialles al plató de 'La Revuelta', amb Adela defensant la seva postura assegurant que els nois simplement li queien bé.

No obstant això, la nit encara guardava una última sorpresa. El micròfon va passar per diverses mans fins a arribar a un jove pèl-roig, seleccionat per Grison. Aquest va pronunciar la frase que va deixar bocabadat a David Broncano: "Jo vinc infiltrat de Pablo Motos, m'envia Pablo Motos". La reacció del públic va ser immediata, amb rialles i sorpresa davant la inesperada declaració.

Per afegir més humor al moment, el jove va confessar que no tenia cap relació amb Adela i que l'acabava de conèixer aquella mateixa nit. "L'he coneguda avui", va sentenciar, tancant així una de les anècdotes més divertides de 'La Revuelta'.