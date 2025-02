L'últim duel televisiu pel lideratge entre Ana Rosa Quintana i Sonsoles Ónega

Compte enrere perquè Ana Rosa Quintana torni als matins de Telecinco. La periodista torna el dilluns, 3 de febrer, i ho farà compartint espai amb els programes que ja ocupaven la franja matinal. Aquest dimecres, 29 de gener, va ser el seu últim dia al capdavant de 'TardeAR' en el qual va protagonitzar un comiat amb una petició cap a l'audiència.

El programa de 'TardeAR' segueix a les mans de Frank Blanco i Verónica Dulanto i la sortida aquest passat dimecres de la reputada presentadora no ha estat per la porta gran. Així ho afirmen les dades, el programa només va aconseguir un 8,6% de quota de pantalla i poc més de 700 mil espectadors de mitjana.

Però aquesta no serà l'última vegada aquesta setmana que veurem a Ana Rosa Quintana. La periodista s'asseurà avui al plató de 'De Viernes' per parlar d'aquesta nova etapa televisiva i del programa amb el qual va liderar la franja matinal durant 18 anys.

| Mediaset, Atresmedia, tveo.cat

I curiosament, avui a la nit protagonitzarà un últim duel amb la que ha estat la seva rival totes les tardes, Sonsoles Ónega. Casualment, la presentadora d'Antena 3 visitarà a la mateixa hora 'El Desafío'. Serà la convidada estrella en el programa de Roberto Leal i s'enfrontarà a un arriscat repte amb el qual "pretén sorprendre el públic amb una nova faceta". Per tant, aquest últim duel no es donarà en els seus programes, sinó en ple prime time on lluitaran una vegada més pel lideratge. Una franja aliena per a les presentadores de 'Y ahora, Sonsoles' i 'TardeAR'.

Demà se sabrà definitivament qui guanya aquesta última batalla. Encara que, si ens remuntem a les dades d'audiència d'aquestes anteriors setmanes, tot apunta que el clar guanyador serà 'El Desafío'. Sí que és veritat que la setmana passada, va perdre altres 1,5 punts, però va seguir sent líder de la nit amb un 14,1% i 1.434.000 seguidors. I va deixar així en una segona posició a 'De Viernes', que va pujar unes dècimes fins a un 11,3% i 912.000 amb l'entrevista a Fabiola Martínez.

De qualsevol manera, en aquest camí entre Ana Rosa Quintana i Sonsoles Ónega, és el programa d'Antena 3 qui acaba aquesta etapa amb unes bones dades a les tardes.