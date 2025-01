Audiències: 'El Desafío' lidera amb baixada davant la lleugera pujada de 'De Viernes'

'El Desafío' perd 1,5 punts més, però continua líder de la nit amb un 14,1% i 1.434.000 seguidors. El programa de Roberto Leal a Antena 3 congrega 3,5M d'espectadors únics al llarg de la vetllada. Deixa en segona posició a 'De Viernes', que puja unes dècimes fins a un 11,3% i 912.000 amb l'entrevista a Fabiola Martínez.

La pel·lícula "Exodus: Dioses y reyes" a La 1 es queda en un just 8,8% i 954.000 fidels. 'El blockbuster: Jugada salvaje' a Cuatro aconsegueix un bon 7,8% i 884.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (6,5% i 780.000) i 'Equipo de Investigación' (6,5% i 748.000) es mantenen en audiències.

'El Diario de Jorge' no funciona en la sobretaula de Telecinco

'El Diario de Jorge' continua sense funcionar en audiències a un 7,6% i 699.000 espectadors. Tanmateix, 'Sueños de Libertad' lidera la seva franja com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,5% i 1.281.000 televidents des d'Antena 3. 'La Promesa' lidera la tarda amb un estupend 15,5% i 1.273.000 a la tarda de La 1.

| Atresmedia

'TardeAR' continua en un pobre 9,5% juntament amb 786.000 telespectadors des de Telecinco. No pot amb 'Y ahora Sonsoles', que lidera amb un just 10,2% de quota juntament amb un 865.000. 'Más Vale Tarde' aconsegueix un estupend 7,1% i 596.000 seguidors a la tarda de laSexta.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 18,2% i 1.855.000 seguidors a Antena 3. 'Reacción en Cadena' es queda en un escàs 9,2% i 918.000 fidels a Telecinco.

El dia comença bé per 'Aruser@s' amb un 14,6% i 332.000 des de laSexta. 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,2% juntament amb 1.548.000 seguidors a Antena 3. Antena 3 Noticias 1 és el més vist del dia amb un grandiós 22,6% i 2.062.000.

Antena 3 continua líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del divendres 24 de gener amb un 13,6% de share. La 1 amb un 9,7% supera a Telecinco per la mínima en quedar-se en un 9,6%. Per la seva banda, laSexta amb un estupend 7% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 6%.