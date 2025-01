L'error de Victoria Federica que obliga a paralitzar els assajos de 'El Desafío'

Victoria Federica continua destacant a 'El Desafío', aconseguint allunyar-se de la zona baixa del rànquing i demostrant la seva capacitat per superar proves, que cada vegada són més exigents. No obstant això, el camí cap a l'èxit no ha estat exempt de tensions. Durant els assajos de la seva última prova, Victoria Federica va viure un episodi que la va portar a rebre una reprimenda per part de l'equip del programa.

"Em vaig endur una petita bronca", va confessar Victoria Federica, fent al·lusió a un error fatal durant els assajos que va estar a punt d'ocasionar un problema tècnic important a 'El Desafío'. La prova consistia a conduir un monovolum marxa enrere sobre unes bigues sense treure les rodes de l'estructura. Un desafiament que ja és un clàssic del programa presentat per Roberto Leal i que exigeix concentració i precisió absolutes.

Durant els assajos, els nervis de Victoria Federica van jugar en la seva contra. En un moment crític, en descol·locar el cotxe dels rails, aquest va impactar contra una biga de ferro i va colpejar el tub d'escapament, provocant la reacció immediata de Walter, l'instructor. "No!", va exclamar el coach, visiblement preocupat per la maniobra fallida. "Cal tenir una mica de cura... Quan jo digui: 'Para!', has de parar", li va advertir amb fermesa, mentre la jove intentava recompondre's de l'ensurt.

| Atresmedia

Malgrat les dificultats inicials, Victoria Federica va mostrar la seva perseverança i determinació per superar el repte de 'El Desafío'. "No estic acostumada, ho veig complicat. Ho veig xungo", va expressar abans de sortir al plató. Fins i tot va arribar a admetre la seva por enfrontant-se a la prova: "Sento que em cauré. Quina por!".

Finalment, i malgrat els nervis, Victoria Federica va executar la prova amb gran precisió i professionalitat, aconseguint passar el cotxe a l'altre costat de l'estructura sense cap contratemps. El seu rendiment va ser tan impecable que va aconseguir posicionar-se entre les tres millors participants de la nit en termes de puntuació.

En audiències, 'El Desafío' va perdre altres 1,5 punts, però va continuar líder de la nit amb un 14,1% i 1.434.000 seguidors. El programa de Roberto Leal a Antena 3 va congregar 3,5M d'espectadors únics al llarg de la vetllada.