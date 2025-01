Ana Rosa Quintana ja té substituts després de comunicar la seva sortida de 'TardeAR'

Després de les baixes dades d'audiència que recollien cada dia, Telecinco s'ha vist obligada a actuar. La cadena ha anunciat aquest mateix dimecres 22 de gener canvis en la seva graella televisiva que afecten directament Ana Rosa Quintana. La periodista torna a la franja matinal després d'un any i mig a les tardes amb el seu programa 'TardeAR'.

D'aquesta manera, el pròxim dilluns 3 de febrer tornarà als matins 'El programa de Ana Rosa'. Ana Rosa va reaccionar ahir en directe davant el comunicat del grup i va donar les seves explicacions en el programa 'TardeAR'. Però bé, què passarà llavors amb aquest programa?

Aquesta sortida suposa llavors un canvi per al magazine ja que es queda sense la seva presentadora de referència. Però que no cundi el pànic perquè el seu adéu no suposa el final del programa i ja es coneixen els seus nous substituts. Efectivament, no serà un presentador, sinó dos.

Serà ni més ni menys que Frank Blanco i Verónica Dulanto qui prenguin el relleu de la presentadora. Frank Blanco ja coneix perfectament aquest programa perquè és un assidu col·laborador i exerceix com a presentador de 'TardeAR' tots els divendres i dies festius.

Per la seva banda, Verónica Dulanto pertany a 'Vamos a ver' on amb Joaquín Prat presenta aquest magazín d'actualitat. Però ara, després d'aquests canvis, farà tàndem amb Frank Blanco. I no és la primera vegada que compartiran espai, ja que habitualment substitueixen Emma García a Fiesta.

Frank Blanco va començar com a locutor de ràdio, a Los 40 Principales i Cadena Dial. El seu primer projecte televisiu va ser laSexta presentant Zapeando, el programa d'humor i varietats de les tardes de la cadena. Després d'estar a Atresmedia, va fer el salt a Telecinco com a col·laborador en els debats de realities: Gran Hermano.

Verónica Dulanto és un rostre conegut de Telecinco. La madrilenya va iniciar la seva carrera televisiva a Canal 7 i el 2004 es va incorporar a Antena 3 participant a El diario de Patricia, Alerta 112 i Sin límites. L'any 2005 es va unir a El programa de Ana Rosa i va treballar com a redactora, reportera i col·laboradora durant més de deu anys.

Aquest canvi suposa una gran ocasió per a Frank Blanco i Verónica Dulanto que es queden amb la franja de la tarda i es converteixen en les cares visibles de 'TardeAR'.