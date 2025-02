La petició d'Ana Rosa Quintana a l'audiència en el seu comiat a 'TardeAR'

Queden dies perquè Ana Rosa Quintana reprengui el seu camí als matins. La periodista torna aquest dilluns, 3 de febrer, i ho farà compartint espai amb els programes que ja ocupaven la franja matinal. Ahir, va ser el seu últim dia al programa vespertí de 'TardeAR' i no va poder evitar emocionar-se en la seva despedida.

Després d'un any i mig a les tardes, la cadena s'ha vist obligada a actuar després dels seus baixos índexs d'audiència. L'objectiu d'aquesta decisió és reforçar les primeres hores del dia sota l'estrena de la vintena temporada de 'El Programa de AR'.

Aquest salt implica una reestructuració en els programes del matí i l'adeu a l'equip del magazín: "Us desitjo molta sort, sou estupends tots" va pronunciar la presentadora, acompanyada de Frank Blanco i Verónica Dulanto, els nous presentadors de 'TardeAR'. "Deixo aquí un equip meravellós de gent plena de talent i de bones persones".

| Mediaset

Després de les bones paraules dedicades al seu equip, Ana Rosa ha llançat un missatge directe als espectadors: "Jo els espero també, humilment, dilluns a les 9:00 del matí. Els necessito més que mai. El programa de Ana Rosa torna". Amb aquesta petició, la presentadora ha estat acollida entre aplaudiments en reconeixement a la seva feina.

Encara que la seva sortida aquest dimecres de les tardes no ha estat per la porta gran i així ho afirmen les dades. El programa només va aconseguir un 8,6% de quota de pantalla i poc més de 700 mil espectadors de mitjana. Concretament, des del 17 de desembre, les seves audiències no han assolit el 10%. El pitjor share es va registrar el 20 de gener amb un 7,7% i, dos dies després, Mediaset va prendre la decisió definitiva. Aquest repte és al qual s'enfronten Frank Blanco i Verónica Dulanto a partir de la pròxima setmana.

I amb aquesta despedida tan baixa, no és l'última vegada que veurem aquesta setmana a Ana Rosa Quintana. La periodista s'asseurà demà al plató de 'De Viernes' per parlar d'aquesta nova etapa televisiva i del programa amb el qual va liderar la franja matinal durant 18 anys.