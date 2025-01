La convidada estrella de 'De Viernes' que dona un gir de 180º a tot el que s'ha explicat

Telecinco continua reforçant la seva aposta per 'De Viernes' amb entrevistes exclusives i trobades que prometen generar gran expectació. Aquesta setmana, l'espai presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona comptarà amb la presència de diverses personalitats destacades per intentar guanyar en audiències a 'El Desafío' d'Antena 3.

Una de les grans sorpreses serà la visita d'Ana Rosa Quintana, qui per primera vegada acudirà a un programa de prime time per parlar del seu retorn als matins de Telecinco amb 'El programa de Ana Rosa'. La periodista abordarà les novetats amb les quals afronta aquest nou repte i el retorn del seu programa matinal. A més, farà també un repàs als episodis més destacats de la seva trajectòria.

Durant l'entrevista, serà sorpresa amb imatges inèdites i per diferents figures conegudes del món de l'esport, la política i la comunicació.

| Mediaset

A més, després dels seus últims encreuaments d'acusacions, Adara Molinero i la seva exparella Àlex Ghita protagonitzaran un cara a cara al plató de 'De Viernes' per intentar resoldre les seves diferències. Una trobada que arriba després del fort enfrontament que l'exconcursant va mantenir amb Elena Rodríguez al plató de 'GH DÚO'.

D'altra banda, Claudia Bavel, la jove model amb la qual s'ha relacionat recentment a Iker Castillas, s'asseurà per primera vegada per defensar la seva relació amb l'exfutbolista. Ho farà amb proves i missatges i disposada "a demanar-li explicacions".

Per últim, Carmen Lomana també estarà present a 'De Viernes' per desvelar moments fins ara desconeguts de la seva vida. La socialité també abordarà les seves polèmiques més recents, com l'intercanvi de declaracions amb la parella d'Ágatha Ruiz de la Prada, José Manuel Díaz-Patón.

En audiències, la setmana passada, 'De Viernes' va ser la segona opció de la nit, malgrat que va pujar unes dècimes fins a un 11,3%i 912.000 amb l'entrevista a Fabiola Martínez. L'espai de prime time de Santi Acosta i Beatriz Archidona va congregar 3.723.000 espectadors únics al llarg de la seva emissió.