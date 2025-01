Ana Rosa Quintana assumeix el seu fracàs a les tardes i torna al matí de Telecinco

Ana Rosa Quintana abandona la tarda de Telecinco gairebé un any i mig després de fracassar amb 'TardeAR'. Dilluns que ve 3 de febrer tornarà als matins una de les marques més emblemàtiques de la cadena, que durant els seus 18 anys en emissió va ser tot un referent a la franja. Es tracta d''El programa de Ana Rosa', que torna en una reestructuració inesperada de la graella de Telecinco.

Ana Rosa Quintana tornarà a posar-se al capdavant d'aquest mític magazine, produït en col·laboració amb Unicorn Content, que de dilluns a divendres abordarà els assumptes més rellevants de l'actualitat. En aquesta nova etapa, a més, comptarà amb noves seccions i col·laboradors.

D'aquesta manera, Ana Rosa Quintana reconeix el seu fracàs a les tardes tan intentar fer-se lloc amb 'TardeAR' des del setembre del 2023. L'espai de Telecinco es mou al voltant del 9% de quota de pantalla, molt lluny del seu principal competidor, 'Y ahora Sonsoles', que treu més d'un punt de share. Per tant, Ana Rosa Quintana ha decidit retirar-se de la batalla vespertina i tornar a la franja que va liderar durant gairebé dues dècades.

| Mediaset

La tornada d'aquest format implicarà una remodelació de la franja matinal de la cadena. Telecinco comptarà amb una versió reformulada de 'La Mirada Crítica' amb Ana Terradillos i continuarà amb 'El programa d'Ana Rosa'. També es mantindrà 'Vamos a ver', amb Joaquín Prat al capdavant, en espera de conèixer els horaris definitius dels programes.

Per la seva banda, Verónica Dulanto i Frank Blanco presentaran 'TardeAR' a la franja de tarda. Tot i que no hi ha confirmació oficial, tot apunta que això serà un canvi temporal, en espera d'un nou format per a les tardes de Telecinco. I és que seria estrany que mantinguin a llarg termini la marca 'TardeAR' sense Ana Rosa Quitana.

Cal destacar que s'espera que en els propers mesos hi hagi més canvis a la graella de Telecinco. Un dels formats que tenen més possibilitats de ser cancel·lat és 'El Diario de Jorge', que es mou al voltant del 7% de share. El cap de setmana, 'Socialité' i 'Fiesta' també són dos espais que llasten la graella de Telecinco, encara que se'n desconeix el futur.