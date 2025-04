David Broncano destapa sense voler la data del programa reservat de 'La Revuelta'

La 1 va emetre ahir dimarts, 15 d'abril, un nou programa de La Revuelta amb David Broncano. Però aquesta vegada, el teatre no va tornar a obrir les seves portes aquella mateixa tarda per gravar l'entrega que s'emet cada nit, sinó que es va optar per emetre un episodi en reserva. El mateix va passar dilluns amb la visita de Juan Dávila.

L'entrega de dilluns, gravada amb antelació, estava guardada per a imprevistos. Segons s'ha analitzat, i a jutjar per l'escenari i la taula, el talk show portava només uns pocs mesos en emissió en el moment de la gravació. Al programa es pot veure clarament la taula del jiennenc sense la gran quantitat d'objectes i regals que ara la decoren. Per això es sospita que es podria haver gravat al novembre.

Ja ho va avisar el conductor de 'La Revuelta' al principi del programa. "Si la gent està veient a casa això ara mateix és que alguna cosa ha passat. El dia que es grava això físicament s'emet un altre programa i el que estem gravant avui es pot emetre aquesta temporada, però no sabem quan", va explicar amb intenció d'aclarir.

En aquesta segona entrega, Broncano va rebre la cantant argentina Yami Safdie, però no va avisar que era un programa en reserva, com sí que va fer el dia anterior. Tot i així, durant l'entrevista va deixar diverses pistes que van delatar que el talk show no es va gravar aquell mateix dia.

La primera pista va arribar amb el regal de Yami Safdie a Broncano: un vision board. És un collage de metes que sol fer-se a començaments d'any. Això indica que el programa es va gravar molt abans, no en ple abril.

La segona pista va arribar amb la clàssica pregunta dels diners. Grison va recordar que el dia anterior havien parlat amb Leanna García, la primera dona que competeix per Espanya en bobsleigh individual, sobre els seus guanys. L'esportista va acudir a 'La Revuelta' el 26 de febrer.

Després d'això, deduïm que l'entrevista amb Yami Safdie va ser gravada un dia després, el 27 de febrer. Això vol dir que gairebé dos mesos després s'ha emès. Passarà el mateix la resta de dies? No. Segons la graella de RTVE, la cadena optarà per reemetre entrevistes anteriors, a l'estil del que fa 'El Hormiguero' durant les vacances.