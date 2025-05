El Consell d'Informatius de RTVE demana mesures contra 'La Família de la Tele'

Les fluixes audiències no són l'únic problema de 'La Familia de la Tele' a La 1. Aquest dijous 8 de maig, l'espai vespertí va comptar amb Marta Riesco com a enviada especial a Roma per cobrir el conclave davant l'elecció d'un nou papa. Aquesta cobertura no ha estat del grat del Consell d'Informatius de RTVE, que ha emès un comunicat demanant mesures a la presidència.

"El Consell d'Informatius de TVE urgeix a la presidència i al Consell d'Administració de RTVE a actuar perquè el programa 'La Familia de la Tele' no minvi la credibilitat dels nostres serveis informatius ni perjudiqui la nostra imatge de marca", comença el comunicat.

"Els professionals de la informació d'aquesta casa porten llargues jornades a Roma informant amb serietat i rigor sobre el conclave per l'elecció del nou papa. Ahir, 'La familia de la tele' va enviar a una de les seves col·laboradores a Roma, a un esdeveniment clarament informatiu, utilitzant el micròfon de TVE. Ni el to ni la forma d'aquest programa és el que s'espera d'una televisió pública en un esdeveniment d'aquesta importància. Els nostres professionals i els nostres espectadors mereixen respecte", afegeixen.

| RTVE

"A ells, als nostres professionals, els felicitem pel gran treball dut a terme aquests dies, per estar a l'altura de la funció de servei públic que tenim encomanada. Posem en valor, a més, la capacitat de reacció de la direcció, interrompent la programació per donar pas als serveis informatius en el desenllaç del conclave", conclou el dur comunicat.

Cal destacar que la cobertura de Marta Riesco a Roma no havia aixecat crítiques fins al seu comunicat. La seva presència es va limitar a entrevistar en directe unes monges, que van donar la seva opinió sobre els diferents cardenals que optaven a ser papa. A més, la periodista va realitzar un reportatge sobre la vestimenta de tots els cardenals.

En audiències, aquest dijous, 'La Familia de la Tele' es va quedar en un escuet 8% i 696.000 espectadors com la quarta opció a La 1. En franja de estricta coincidència, de 15:54h a 17:06h, 'Sueños de Libertad' (13,6% i 1.191.000) i 'Tardear' (9% i 784.000) va ser segona opció. Finalment, 'Todo es Mentira' de Risto Mejide guanya per la mínima amb un 8% i 698.000, tan sols 2.000 espectadors per sobre de 'La Familia de la Tele'.