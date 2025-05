Andreu Buenafuente es confessa a 'La Revuelta' sobre la seva pitjor etapa a la televisió

Andreu Buenafuente va reaparèixer aquest dimecres a 'La Revuelta' per xerrar amb David Broncano en una entrevista marcada per la complicitat, els records i una petició. A només un dia de l'estrena del seu nou projecte, 'Futuro imperfecto', en el prime time de La 1, l'humorista es va permetre el luxe de llançar-li un missatge directe al seu amic.

Sense embuts, Andreu Buenafuente va començar amb una frase carregada de resignació i experiència: "Són tants anys i tants canvis de cadena... que aquesta és l'única que em quedava". A més, va aprofitar el directe per corregir una confusió generalitzada sobre el seu nou programa, que alguns mitjans havien ubicat erròniament en la nit de divendres.

"Ho dic perquè és demà, a veure si amb aquesta cosa que teniu caòtica... demà dius anem a fer un programa de quatre hores", va llançar entre bromes i advertències a 'La Revuelta'. "Podem fer-lo més curt, demà serà de 75 minuts", deia David Broncano, al que Buenafuente va respondre amb molt humor: "Moltes gràcies, és que estic traumatitzat des que feia un programa a laSexta".

| RTVE

D'aquesta manera, va parlar de la seva arribada a Antena 3 el 2005: "La cadena no passava un bon moment crec". D'aquesta manera, va recordar 'Buenas noches y Buenafuente': "Un setmanal els diumenges, una hòstia com un piano, que encara està ressonant... No va anar bé, i el més fotut és que no sé per què". "La tele no es pot analitzar gaire, quan va bé no saps per què. Aquell programa li tenia molt afecte, però no acabava de funcionar", afegia a 'La Revuelta'.

També hi va haver espai per rememorar els desafiaments viscuts durant 'En el aire' a laSexta: "No entraré en detalls, però va ser el vall de l'infern, per l'horari, la remuneració, va ser una època molt xunga". No obstant això, va destacar el valor humà que va rescatar d'aquella etapa: "Tot val a la vida, però vaig aprendre el valor de l'equip, d'aguantar, de recolzar-nos els uns als altres. No anava el programa molt bé, però a mi m'aportava molt".

"Després vam anar a Movistar i allà vas aparèixer tu. I allà els vam dir 'vostès no farien dos lates com els americans' i un que s'havia donat un cop al cap va dir 'doncs sí'", va concloure Andreu Buenafuente el repàs.