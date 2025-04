La petició de Broncano a la direcció de RTVE que desperta crítiques a 'La Revuelta'

La irrupció de 'La Revuelta' en l'access prime time de TVE ha suposat un alè d'aire fresc per a la cadena pública. Amb David Broncano al capdavant, el programa ha aconseguit captar l'atenció d'un públic jove i revitalitzar l'audiència en una hora clau. No obstant això, el creixement de 'La Revuelta' també ha portat amb si un problema: la seva durada desbordada està descol·locant la programació nocturna.

Tot i que 'La Revuelta' està dissenyada per durar una hora i deu minuts, en la pràctica sol sobrepassar aquest temps gairebé cada nit. Aquesta extensió, que l'enfronta directament a 'El Hormiguero' d'Antena 3, és una estratègia per disputar la franja completa de l'access. No obstant això, en el cas de TVE, les conseqüències s'estan fent sentir en els formats que arriben just després, que es veuen arrossegats per aquest efecte dòmino.

El cas més notori és el de 'MasterChef', un dels vaixells insígnia de La 1. La previsió inicial marca que 'La Revuelta' hauria de acabar a les 22:50h per donar pas al talent culinari, però això no es compleix. El passat dilluns, David Broncano es va estendre fins passades les 23:10h, cosa que va provocar que 'MasterChef' comencés amb més de 20 minuts de retard i s'allargués fins ben entrada la matinada.

| RTVE

De fet, els jutges de 'MasterChef' van acudir com a convidats a 'La Revuelta' i no van dubtar a llançar-li una pulla al presentador. "Ens vas retardar 20 minuts, ocell", li va etzibar Jordi Cruz. David Broncano, per la seva banda, es va defensar assegurant que "no depèn d'ell" els horaris d'emissió, a més, i es va comprometre a fer el possible per ajustar-se al temps estipulat.

No obstant això, en l'última emissió, 'La Revuelta' de David Broncano va tornar a sobrepassar l'horari previst. De fet, lluny d'intentar escurçar, el propi presentador va llançar una petició contrària a la direcció de la cadena: "Intentaré anar ràpid,però anar demanant més temps a TVE perquè hi ha moltes coses i encara ens queda una estona. Tenim dues entrevistes"