RTVE prepara 'Dog House', un nou format sobre adopció de gossos

RTVE prepara 'Dog House', adaptació espanyola d'un format internacional que visibilitza l'adopció de gossos i que arribarà molt aviat a la televisió pública. Produït en col·laboració amb BOXFISH, el nou programa ja ha començat un casting per buscar els seus primers participants. 'Dog House' endinsarà els espectadors en el dia a dia d'un refugi, on un equip compromès treballa amb dedicació per trobar la llar perfecta per a gossos.

'Dog House' convida l'espectador a conèixer un màgic lloc on famílies, parelles i persones de tot tipus busquen un fidel amic en cerca d'una nova vida. A través de càmeres robotitzades, el programa segueix el viatge emocional de cada cas: des de l'arribada de l'animal al centre, fins a la primera trobada, plena d'incertesa i esperança, amb la seva possible nova família. I, si tot va bé, l'instant màgic de l'adopció.

Però no només els gossos necessiten afecte. Les persones que acudeixen al refugi porten les seves pròpies històries de vida i, sempre, desitjos de donar i rebre amor. 'Dog House' posa el focus en els vincles tan especials que neixen entre humans i gossos, i que canvien la vida de tots dos per sempre.

Amb aquesta producció, RTVE reforça el seu compromís amb l'adopció responsable i el benestar animal, en un moment en què més de 100.000 gossos esperen una llar a Espanya. Molt aviat, els espectadors podran emocionar-se amb un programa ple de tendres lladrucs, segones oportunitats i boniques històries entre dues espècies destinades a estimar-se.

'Dog House' és un format creat per Five Mile Films i distribuït per All3media que compta amb vuit versions internacionals, entre elles al Regne Unit, Austràlia, Alemanya o Països Baixos. Segons ha fet públic RTVE, el nou programa compta amb un pressupost de 1.621.902 euros.