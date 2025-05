Manuel Carrasco intermedia entre Pablo Motos i David Broncano amb una sonada proposta

Ahir a la nit no estava previst que Manuel Carrascoaparegués com a convidat a 'La Revuelta', però la seva aparició estel·lar no va deixar indiferent ningú. El cantant tenia comptes pendents amb David Broncano i va anar a resoldre'ls.

Tot va començar quan el presentador va rebre una nota que deia el següent: "No vas venir al meu concert". Poc després, va aparèixer una pancarta en forma de pilota que, en desplegar-se, revelava el missatge: "Ho pagaràs car". Va ser just en aquell moment quan l'artista va aparèixer per darrere de David Broncano per recriminar-li que, malgrat estar convidat, no havia assistit a cap dels seus concerts.

Després de diversos retrets, Manuel Carrasco li va lliurar una targeta especial amb un missatge inclòs. "Pensa que això és com la targeta platí, et sona?", va replicar amb sorna l'intèrpret. El presentador va prosseguir la ironia i va respondre: "Se'm concedirà per fi?". Al que el compositor va contestar: "Sí, peròno te la concediran per mèrits o perquè hi vagis 10 vegades, sinó perquè no hi has anat ni una".

| RTVE

El convidat li va explicar a David Broncano que amb aquesta targeta podia acudir al concert que volgués, però va advertir que també li concediria el mateix obsequi al seu gran amic Pablo Motos... En escoltar això, el conductor de 'La Revuelta' li va demanar que coordinés les invitacions per no coincidir amb el d'Antena 3 a la llotja.

Malgrat això, Manuel Carrasco va llançar un dard directe a David Broncano: "Coordina-ho tu amb ell. És que tu també has d'intentar-ho pel teu costat, no?". Amb aquesta qüestió, David Broncano va confessar que porta sense tenir contacte amb Pablo Motos des que va passar "la moguda de l'últim any" i que prefereix que la trobada no sigui a l'improvís.

Manuel Carrasco va opinar el contrari al·legant que el millor seria que es trobessin d'imprevist. "És millor que us trobeu amb la música sonant". "Una abraçada i una nova amistat amb Manuel Carrasco sonant de fons. La teva música només uneix", va bromejar David Broncano en un nou intent d'acostar postures amb el seu rival.