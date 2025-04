La 1 anuncia un canvi important que afecta l'horari de 'Valle Salvaje' a la tarda.

Amb l'arribada de 'La Familia de la Tele' la propera setmana, La 1 anuncia un important canvi que afecta l'horari de 'Valle Salvaje'. Després de Setmana Santa, la sèrie d'època estrenarà nova franja d'emissió a les tardes. El canvi arribarà precedit d'un especial amb doble capítol el dilluns 21 d'abril a les 15:50h, abans d'establir-se a les 16:50h a partir del dimarts 22.

Per tant, 'Valle Salvaje' retardarà a partir del proper dimarts mitja hora la seva emissió per començar a les 16:50h. No obstant això, la seva hora de finalització serà pràcticament la mateixa, ja que ara tan sols emetrà un capítol, mentre que en els últims mesos ha emès un i mig cada dia. A més, 'Valle Salvaje' comptarà amb un nou teloner, ja que des de les 15:50h s'emetrà 'La Familia de la Tele' amb el seu primer bloc.

Recordem que, des de principis de març, 'Valle Salvaje' promedia un 8,7% de quota i 749.000 espectadors, con una mitjana de 1.677.000 contactes únics després del seu canvi d'horari. En el que va d'abril, la sèrie dispara la seva mitjana fins al 9% de quota de pantalla. Des de la seva nova ubicació, 'Valle Salvaje' s'imposa als magazins de la competència des de les 17:00h, en la franja de coincidència aconsegueix el seu tram més competitiu amb un 10,3% i 845.000 fidels.

| RTVE

Des de la seva reubicació, la ficció incorpora públic de totes les edats. 'Valle Salvaje' és líder en target juvenil (10%) i segona opció en el públic de major edat (11,1%).

Així són els nous capítols de 'Valle Salvaje' a La 1

'Valle Salvaje' emet en aquests moments la seva segona temporada, marcada pels decisius esdeveniments desencadenats després del ball de màscares. És el moment que el públic conegui les seves noves incorporacions, com Claudia Oslé, interpretant a María, o la bella Úrsula, neboda de Victoria, a la qual dona vida Cristina Abad. A més, el matrimoni de cuiners format per Eva (Chiqui Fernández) i Amadeo (César Maroto), i el seu fill Francisco (Rafa Álamos).

Amb ells, s'introduirà un nou escenari, la cuina de la Casa Gran i noves trames, més fresques i divertides, que introduiran la comèdia com un ingredient més.