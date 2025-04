Mario Vaquerizo esclata contra David Broncano després de ser rebutjat a 'La Resistencia'

Després de l'èxit inesperat de 'La Revuelta', tothom vol seure amb David Broncano. Des de Carmen Lomana a Mario Jefferson, són molts els personatges televisius que han expressat el seu desig d'anar com a convidats al programa de La 1. Ara, ha estat el torn de Mario Vaquerizo, que encara que s'ha mostrat molt crític en el passat, no ha dubtat a denunciar que no l'han convidat.

El cantant de Las Nancys Rubias ja va revelar per a 'El País' que havia intentat que el conegut programa d'entrevistes l'entrevistés. El marit d'Alaska va assegurar haver-se posat en contacte amb l'equip de 'La Revuelta' per acudir com a convidat. Una proposició que no els hauria interessat, ja que segons l'artista li van dir que "no interessava".

| RTVE

Ara, Mario Vaquerizo ha tornat a pronunciar-se sobre el seu suposat veto en el programa de David Broncano. Ho ha fet durant una entrevista amb 'The Objective', on li han preguntat si finalment l'havien convidat. "No, ja ho vaig dir una vegada", responia taxativament. "Jo vaig trucar i vaig dir que volia anar, però em van dir que no interessava", tornava a explicar-se.

Va intentar anar a 'La Revuelta'

En la mateixa entrevista, Mario Vaquerizo ha arremès de nou contra el programa, donant a entendre que "no encaixa amb la línia editorial" de la cadena pública. "Si aquest senyor no vol que vagi al seu programa ell s'ho perd perquè anava a donar una entrevista meravellosa", interpel·lava directament al presentador.

"Potser no parlem el mateix idioma i no passa res", responia amb ironia, en referència a David Broncano. Encara que el marit d'Alaska ha volgut recalcar que no vol "cap enfrontament", no ha dubtat a assenyalar TVE. "Cadascú fa a casa seva el que vol, el que passa és que estem a casa de tots i ha d'anar tothom", assenyalava ell.

Així, el cantant s'uneix a la llista de personalitats que arremeten contra l'aterratge de David Broncano a la cadena pública. Cal destacar, que Mario Vaquerizo s'ha autodefinit com un gran amic de Pablo Motos i, a més, va ser col·laborador de 'El Hormiguero' durant un parell d'anys. Malgrat tot, de moment, sembla que l'equip de 'La Revuelta' ha fet cas omís de les seves queixes.