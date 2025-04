Gerro d'aigua freda per a Bahar després d'una decisió que canvia tota la seva vida a 'Renéixer'

L'últim episodi de 'Renacer' va deixar a tots els televidents sense paraules amb diversos girs inesperats que redefineixen el futur de diversos personatges. Tot va començar a l'hospital, on el president havia pres el control de la situació després de descobrir la veritat sobre Bahar i l'engany de la seva excap, Süreyya.Sense donar cap explicació, el president va arribar a l'hospital ignorant completament la cap mèdica, que esperava una reacció formal.

Tanmateix, en trobar Bahar, es va mostrar ferm i directe, deixant clar: "Vaig ser jo qui va rescindir el teu contracte, però no sabia la veritat. M'has decebut, doctora". Aquestes paraules, plenes de retret cap a Süreyya, van marcar un abans i un després en la trama de 'Renacer'.

El gir va venir poc després, quan el president, visiblement molest, va revelar que havia escoltat la versió dels fets directament de la boca de Süreyya. Bahar, amb un gravador, havia capturat la confessió que desmentia la versió oficial, cosa que va provocar que el president actués de manera contundent. "Faré tot el possible perquè recuperis el teu lloc", va assegurar Bahar, mentre llançava una mirada freda a la doctora destituïda: "Vostè, doctora, espero que sigui més justa en el seu pròxim treball".

| Atresmedia

"Sóc una dona que ha hagut de fer-ho tot sola. Em vas subestimar i no m'hauries d'haver apartat de la meva professió", va dir Bahar a Süreyya a 'Renacer'. L'escena va ser tan carregada de tensió que diversos dels presents no van poder evitar aplaudir, inclòs Timur, que va esclatar en un riure de triomf.

Més tard, Rengin va organitzar una luxosa festa per celebrar la compra de la seva nova mansió, amb un munt de metges, amics i familiars, inclosos els pares de Seren. Tanmateix, la vetllada es va veure interrompuda per l'entrada de Bahar a 'Renacer'. Amb un somriure al rostre, va interrompre la festa amb una frase que va deixar a tots en xoc: "He vingut perquè a Rengin li encanten les visites inesperades".

Amb la mirada fixa en Rengin, Bahar va desvelar la sorpresa:un poder notarial, signat sota enganys, havia estat anul·lat pel banc, cosa que significava que la mansió ara era de la seva propietat. "He decidit gaudir-la. Aquesta casa és dels meus fills", va afirmar, mentre reia davant l'estupefacció general.

Tanmateix, en un gir final, Timur, que fins ara havia estat el seu aliat, va sorprendre a tothom en anunciar que sol·licitaria la custòdia d'Umay. La notícia va deixar Bahar completament paralitzada, i el que semblava ser el final de la seva lluita, es va convertir en el començament d'una nova batalla encara més complicada i arriscada.