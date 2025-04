Pablo Alborán revela a 'La Revuelta' quines sèries va rebutjar abans de 'Respira' a Netflix

Un dels cantants més importants del nostre país és de tornada i no només en l'àmbit musical. Després de l'aturada que va decidir prendre's en un principi per compondre, Pablo Alborán torna amb un primer single que avança el seu pròxim disc. 'Clickbait' és el títol de la cançó que reflexiona sobre la fama i les conseqüències que aquesta comporta.

L'artista es troba en plena promoció i, la nit d'ahir dijous, 3 d'abril, va visitar 'La Revuelta'. Hi va haver temps per parlar de la seva pròxima gira anunciada, dels seus durs inicis i fins i tot d'un dels seus pròxims projectes fora de la música en els quals està treballant.

Pablo Alborán fa molt de temps que es forma com a actor en silenci i per fi aquest any li van oferir un "paper llaminer". Formarà part de la segona temporada de la sèrie 'Respira' a Netflix, on donarà vida a un cirurgià basc que s'enfronta a una sèrie d'inesperats contratemps.

Compartirà escenes amb actors tan reconeguts com Blanca Suárez, Nawja Nimri, Aitana Sánchez-Gijón o Xoán Fórneas, entre d'altres. Abans d'acceptar aquest paper, el recent actor va rebre altres ofertes que va decidir rebutjar, i va ser precisament això el que va compartir amb David Broncano.

| RTVE

Va començar explicant que fins al moment no s'havia iniciat en aquest món perquè "em proposaven sempre coses cantant", per la qual cosa per a ell era fer el mateix. També li va arribar "un paper de mànager d'un artista, però també tenia a veure" amb l'univers musical.

Fins que per fi li va arribar aquesta gran oportunitat "m'ha arribat un paper hipergolós perquè li passa de tot", va començar explicant. "És que les sèries de metges són ben salsejants", va afirmar David Broncano. El presentador va intentar obtenir algun avanç sobre la trama, i Pablo Alborán va estar a punt de caure en el parany, deixant anar que tindrà un petó amb algú...

Per últim, el cantant va aprofitar l'ocasió per defensar la sanitat pública lligat a aquest paper i a una situació amb un familiar que va viure l'any passat. Per això, Pablo Alborán està aprofitant la seva promoció per parlar sobre la importància que la gent doni medul·la, una cosa molt important que salva vides i que no és gens dolorosa. "Cal donar, és molt fàcil i no és dolorós".