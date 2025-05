Audiències: 'La Família de la Tele' puja al màxim amb Melody i supera Telecinco

Bones notícies per a 'La Família de la Tele' després de les audiències d'aquest dilluns 27 de maig. Després de tres setmanes de caiguda, el programa conduït per María Patiño ha arrencat la seva quarta setmana amb màxim històric en el seu primer tram. Un resultat motivat per la cobertura de 'La Família de la Tele' a la reaparició de Melody, així com també pel seu nou horari, ja que acaba 15 minuts més tard.

Recordem que, en les seves tres primeres setmanes, 'La Família de la Tele' no ha aconseguit enganxar els espectadors. El passat divendres, per exemple, va tancar la setmana amb un pobre 6,4% i 535.000 en el primer tram, seguit d'un 6,5% i 438.000 fidels en el segon.

D'aquesta manera, aquest dilluns 27 de maig, en el seu primer tram de 15:55h a 17:31h, 'La Família de la Tele' ha pujat a màxim amb un 9,9% i 852.000 espectadors. El programa de La 1 aconsegueix la segona posició, només per sota del lideratge d'Antena 3 (12,2% i 1.052.000). Així, 'La Família de la Tele' supera Telecinco (8,2% i 713.000), que és quarta per sota de Cuatro (8,3% i 714.000).

| RTVE

Pel que fa al segon tram, de 19:30h a 20:38h, també ha millorat respecte als dies anteriors en pujar a un 7% i 527.000 seguidors. No obstant això, 'La Família de la Tele' es manté com a quarta, també davant el gran lideratge d'Antena 3 (14,7% i 1.103.000). Per tant, en aquest tram és superada també per Telecinco (9,5% i 712.000) i laSexta (7,5% i 562.000).

És inevitable destacar que 'La Família de la Tele' també s'ha beneficiat de guanyar 15 minuts més davant el retard de les sèries. De fet, a les 17:19h i a les 17:22h, aconsegueix els seus pics màxims amb un 13% de share. No obstant això, en aquest horari, dies enrere s'hauria emès 'Valle Salvaje'.

Pel que fa a les audiències de les sèries, 'Valle Salvaje' ha pujat, liderant la seva franja amb un bon11,7% de quota juntament amb 852.000 fidels. Per la seva banda, 'La Promesa' també ha liderat, tot i que ha baixat lleugerament, marcant igualment un estupend 13,4% i 931.000.