David Broncano reacciona a les paraules de Melody després d'esclatar contra 'La Revuelta'

David Broncano ha reaccionat a les crítiques de Melody a les seves paraules fa una setmana a 'La Revuelta'. L'artista va cancel·lar la seva participació al programa de La 1 després de desaparèixer després d'Eurovisió. Tanmateix, els acudits que es van fer a el programa de David Broncano no han agradat gens a Melody.

"No em sembla bé, perquè he vist que han parlat molt de la salut mental i que cal cuidar-se i no m'agrada gaire aquesta doble moral. Es parla d'això, que jo demani un descans i a mi se m'ataqui. Que es faci broma o burla de mi dient que potser estaré a casa meva baixant les persianes i equilibrant-me mentalment. No cal burlar-se del lloc i del número perquè jo no em fico en les audiències de cadascú", sentenciava Melody.

A més, l'artista va confirmar que no anirà a 'La Revuelta': "Ara mateix no hi aniré. Aniré als programes on a mi se'm respecti i em donin el meu lloc com a artista. Sempre estic oberta a unes disculpes perquè com a persones tots ens podem equivocar, jo la primera, però això també ha d'arribar".

| RTVE

Unes hores més tard, s'ha emès 'La Revuelta', tot i que aquestes paraules han agafat per sorpresa David Broncano, tenint en compte que l'espai es grava a les 17.30h i les declaracions havien estat uns minuts abans. "S'ha enfadat? Melody?", preguntava el presentador, a la qual cosa Grison responia: "Diu que ens hem ficat amb ella".

"S'ha enfadat ella amb nosaltres? Això és cert?", tornava a preguntar el presentador i aquí intervenia Ricardo Castela: "Però que admet disculpes".

"Cal començar a fer el programa en directe perquè jo m'assabenti de les coses perquè vinc aquí i estic venut. Potser ara ho llegeixo i m'ha dit 'fill de put*, et rajo' i jo no puc comentar", bromejava David Broncano. "No, no, ella ha estat educada", aclarava Ricardo Castela.

D'aquesta manera, David Broncano ha confirmat que respondrà previsiblement demà: "Després ho miro i si m'ha citat responc, però l'hem convidada un munt de vegades. Va venir abans d'Eurovisió, ho vam celebrar, després es va cancel·lar una estona abans... No vam dir res, a més".