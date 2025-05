Netflix ja roda 'Tota la veritat de les meves mentides', novel·la d'Elísabet Benavent

Netflix ha iniciat el començament del rodatge de la minisèrie 'Tota la veritat de les meves mentides'. La plataforma torna a apostar per una novel·la d'Elísabet Benavent després del gran èxit de 'Valeria', que recentment ha estrenat la seva quarta i última temporada; 'Un conte perfecte' i "Vam ser cançons".

D'aquesta manera, 'Tota la veritat de les meves mentides' narra la història de Coco i Marín, dos millors amics que viuen junts des de fa anys. Amb tota la colla, estan a punt d'emprendre un viatge en caravana per celebrar el comiat de soltera de la seva amiga Blanca. El que hauria de ser una aventura d'exaltació de l'amistat es converteix en una bomba de rellotgeria quan a poc a poc comencen a desvelar-se els secrets que s'amaguen entre ells.

D'aquesta manera, el repartiment el formen Daniel Ibáñez ("Segundo premio", 'Manual para señoritas'), Itziar Manero ('Manual para señoritas'), Ricardo Gómez ('Cuéntame cómo pasó'), Brays Efe ('Paquita Salas'), Lucía de la Fuente ("Tóxico") i Clara Sans ('Mamen Mayo'), entre d'altres.

| Netflix

Aquesta adaptació de Netflix en col·laboració amb Plano a Plano compta amb Elísabet Benavent, Ángel Armada i Marina Pérez com a productores executives. César Benítez és el productor i María Togores dirigeix juntament amb Marina Pérez, que també s'encarrega del guió amb Montaña Marchena. Recordem que Plano a Plano és la factoria de produccions com 'Un conte perfecte', 'Cicatriu', 'Valeria', 'El Príncep', 'Allí Abajo', 'La Veritat', 'Toy Boy', 'Desapareguts' o 'Servir i Protegir', entre d'altres.

La pròxima estrena de Netflix: 'Olympo'

| Netflix

Recordem que, el pròxim 20 de juny, Netflix ha revelat la data d'estrena de 'Olympo', la seva esperada sèrie juvenil. 'Olympo' està protagonitzada per Clara Galle ('Ni una més'), Nira Osahia, Agustín Della Corte ("La societat de la neu"), Nuno Gallego ('Èlite') i María Romanillos ('Paradís'). La sèrie s'endinsarà en les aventures esportives, sentimentals i vitals d'un grup de joves esportistes d'elit.

Amaia (Clara Galle) és la capitana de la selecció nacional de natació artística, una noia autoexigent i que no es permet errors. Però quan Núria (María Romanillos), la seva millor amiga i companya d'equip, la supera per primera vegada, Amaia s'adona que alguns esportistes estan millorant el seu rendiment de manera inexplicable... Després d'anys de posar el seu cos al límit i sacrificar la seva vida per l'esport, s'enfronten al dilema: fins on estan disposats a arribar?