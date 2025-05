'Ni que fuéramos' torna a Ten, amb nou horari i fusionat amb 'Tentacles'

Els canvis no cessen a Ten i Canal Quickie, que anuncia una nova revolució amb 'Tentáculos'. Una revolució que ningú esperava, ja que torna per sorpresa la marca 'Ni que fuéramos' després del seu final fa més d'un mes i mig. Coincidint amb la recent estrena de 'La Familia de la Tele', l'espai de Ten torna, fusionat amb 'Tentáculos'.

Recordem que, la setmana passada, Ten va estrenar doble sessió de 'Tentáculos' al migdia i prime time. No obstant això, les males audiències de la primera versió, que han oscil·lat entre el 0,6% i el 0,8% de quota, van provocar la seva cancel·lació després de tan sols cinc emissions. D'aquesta manera, l'edició nocturna ha continuat després que el passat dimecres assolís la seva millor dada fins ara: un 1,3% de share i 139.000 espectadors, convertint-se en el més vist del dia a Ten.

No obstant això, a partir d'aquest dimarts 13 de maig, torna la doble emissió de 'Tentáculos', que canvia de nom i d'horari. Des de les 17:15h fins a les 19h s'emetrà 'Ni que fuéramos Tentáculos', per seguir l'essència del format de María Patiño. De fet, coincidiran uns minuts en emissió amb 'La Familia de la Tele', que fins a les 18h s'emet a RTVE Play i poc abans de les 19h torna a La 1.

| TEN TV

Cal destacar que l'espai ja està preparant l'arribada de noves seccions i col·laboradors. De fet, no es descarta el retorn al piset d'alguns dels antics col·laboradors de 'Ni que fuéramos'. Si és així, es viurà el retrobament amb Kiko Hernández, que no ha saltat a 'La Familia de la Tele', sent l'únic en romandre a Canal Quickie.

Finalment, a les 20:30h tornarà la segona ració de 'Tentáculos', que s'allargarà fins a les 21:45h. Aquesta manté l'horari de 'Tentáculos Prime Time', que va donar bones alegries la setmana passada. A més, en aquesta franja, l'espai de Ten evita enfrontar-se a formats com 'El Hormiguero' o 'La Revuelta', que perjudicaven les seves audiències.