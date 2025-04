Canvis en la programació vespertina de La 1, que afecten directament a 'Mañaneros'

Nous canvis a la graella de RTVE després de la mort del papa Francesc aquest dilluns 21 d'abril. Després de conèixer-se la notícia durant el matí, l'ens públic ha anunciat moviments en tota la seva programació, tant a La 1, com a La 2. Els programes informatius han fet un gran desplegament per cobrir la notícia d'abast global.

D'aquesta manera, La 1 ha cancel·lat aquest matí l'estrena de 'Mañaneros 360' per allargar 'La Hora de La 1' fins a les 11:30h i posteriorment emetre un especial informatiu amb Igor Gómez. A La 2, Jesús Cintora ha saltat a la sobretaula, a partir de les 16:25h, per seguir informant a 'Malas Lenguas'. Finalment, la informació tornarà a La 1 a les 18:45h amb un nou especial dels serveis informatius conduït per Marta Carazo i Alejandra Herranz.

La cobertura informativa s'ampliarà aquest dimarts, amb nombrosos professionals desplaçats a Roma, com Marc Sala per 'La Hora de La 1' i Adela González per 'Mañaneros 360'. Tot això, amb el suport de la corresponsal de TVE, Begoña Alegría. D'aquesta manera, això ha obligat l'ens públic a cancel·lar l'esperada estrena de 'La Familia de la Tele', prevista per a la tarda del 22 d'abril.

| RTVE

No obstant això, RTVE ja ha escollit l'oferta substituta per 'La Familia de la Tele'. Segons ha publicat en exclusiva FormulaTV, 'Mañaneros 360' també saltarà a la sobretaula, de 15:50h a 17h, per seguir informant de tota l'actualitat després de la mort del papa Francesc. Cal destacar que, després de desaparèixer dilluns, l'espai tornarà a la franja matinal dimarts.

Queda per saber què emetrà La 1 en la franja de 18:40h a 20:30h, després de l'emissió de 'Valle Salvaje' i 'La Promesa'. No seria d'estranyar que, una vegada més, torni 'El Cazador' després de ser aixecat de la graella en múltiples ocasions. Pel que fa a l'estrena de 'La Familia de la Tele', encara és una incògnita la nova data que escollirà RTVE.

Cal destacar que, en els pròxims dies, els Serveis Informatius de RTVE i els programes d'actualitat seguiran pendents de les notícies que es derivin d'aquesta mort. L'ens públic emetrà el funeral del Pontífex o l'organització del conclave per elegir el pròxim Papa.