RTVE publica el pressupost de 'El Grand Prix' i pujada per a 'La Família de la Tele'

RTVE ha fet pública una nova actualització dels contractes audiovisuals signats fins a l'abril, complint amb el compromís que va anunciar a finals de febrer. L'ens públic va anunciar que publicaria mensualment el detall econòmic dels seus acords amb les productores encarregades dels formats que conformen la seva programació. Aquesta mesura, impulsada com a part d'una estratègia per reforçar la transparència, permet conèixer amb precisió quant es destina a cada projecte televisiu.

En un mes sense grans moviments, el més cridaner és la renovació de 'El Grand Prix' per un total de 2.894.337€. Es tracta d'una baixada de pressupost de 2,4M d'euros, tenint en compte que l'edició anterior va ascendir a 5.299.246. No obstant això, aquesta temporada comptarà amb menys programes i també incorpora a Prime Video en la producció.

D'altra banda, la productora Boxfish, encarregada de 'Bake Off: Famosos al Horno', entra a la llista amb un projecte anomenat 'The Dog House'. Tot i que encara no s'han fet públics els detalls d'aquest nou format, sabem que el seu pressupost és de 1.621.902€. De fet, també apareix el talent show de rebosteria per un total de 49.500 euros, que previsiblement anteriorment no apareixeria en ser una xifra per sota dels 50.000 euros.

| RTVE

Com a novetats, també s'han incorporat a la llista els projectes "Yo no moriré de amor" (150.000€) d'Elastica Films i "Los últimos románticos" (90.000 euros) d'Irune i Miguel María.

No obstant això, també hi ha canvis en altres projectes que ja formaven part de la llista anteriorment. El més cridaner és la renovació de 'Mañaneros', de La Cometa, que suma 2.409.362€ euros al seu pressupost anterior de 472.864. El programa 'L'altaveu' de RTVE Catalunya, produït per Glop a Glop, també ha estat renovat sumant 476.672 euros als 822.589 anteriors. Sorprèn també la pujada de 'La Familia de la Tele', de la mà de la Osa Producciones, que suma 215.004 euros, ascendint la quantitat final a 5.525.418€.

| RTVE

També hi ha canvis, però molt menors en 'Futuro Imperfecto', el nou programa de Buenafuente amb El Terrat, que puja 25.774 fins als 3.025.428 euros. Per la seva banda, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora, produït per Big Bang Media, puja 18.578 fins als 12.039.318 euros.

Amb tots aquests moviments, la despesa en produccions externes passa de 36.093.279€ el acumulat fins al mes de març a pujar fins a 43.818.478€ a l'abril. D'aquesta manera, es tracta d'una pujada de 7.725.199€ en els contractes.