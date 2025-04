L'històric rostre de 'Sálvame' que reapareix ara en la direcció de 'Tentáculos'

Ja fa gairebé dos anys de la cancel·lació de 'Sálvame'. En aquest temps, col·laboradors i treballadors del mític magazín s'han anat reubicant en altres programes de la competència. És el cas d'una de les cares joves més reconegudes del programa, que després d'un breu pas per La 1 torna a casa per posar-se al capdavant de 'Tentáculos'.

El programa de Ten ja avançava fa uns dies l'aterratge del seu últim gran fitxatge. Com a única pista, el magazín presentat per Carlota Corredera emetia un vídeo que desvelava, de forma indirecta, el nom del nou col·laborador. No obstant això, la veu que locutava el vídeo era tan característica que l'audiència no va trigar a descobrir de qui es tractava: Germán González.

Un retorn de l'era 'Sálvame'

"Puc desvelar ja qui ha locutat aquest cebo?", demanava la presentadora de 'Tentáculos', molt emocionada. Després de rebre la confirmació de realització,Carlota Corredera desvelava per fi el nom de l'ex col·laborador de 'Sálvame' que ara tornava a casa. "Tota Espanya s'ha adonat que la meravellosa veu que ha elaborat aquest cebo és la de Germán González, que també està a la família de Tentáculos!", anunciava extasiada.

Recordem que Germán va ser una de les cares joves més reconegudes de La Fábrica de la Tele (ara, La Osa Producciones). El jove es va iniciar a 'Cazamariposas', encara que ràpidament va fer el salt a 'Sálvame' on va locutar algunes de les notícies més divertides i recordades del programa. A poc a poc, la seva presència al magazín va anar creixent: presentant la seva pròpia secció.

Finalment, el periodista va ser l'encarregat de llegir la carta de comiat de l'equip després de la inesperada cancel·lació a Telecinco. Després d'això, el càntabre va romandre unit al grup Mediaset, treballant per al fallit 'Cuentos Chinos' i, més endavant, 'El Diario de Jorge'.

De La 1 a 'Tentáculos'

No obstant això, Germán González va acabar marxant a RTVE. Després d'uns anys a Mediaset i de la mà de Jorge Javier Vázquez, amb qui ha treballat mà a mà en infinitat d'ocasions, tocava passar pàgina. A la pública va tenir l'oportunitat de treballar al costat de Lydia Bosch per posar-se al capdavant de 'El gran premio de la cocina', un talent culinari.

La seva aventura entre fogons va ser curta: després d'un mes d'emissió als matins de La 1, el concurs va finalitzar amb unes audiències desastroses. De fet, el format tan només va emetre els seus primers 20 episodis en obert, mentre que la resta es va reservar per a RTVEPlay, la seva plataforma en línia. Ara, sis mesos després, Germán González torna a l'univers 'Sálvame' de la mà de Carlota Corredera