RTVE obre el càsting per participar a Eurovisió Junior 2025: requisits i dates

Espanya posa en marxa el procés de selecció per a Eurovisió Junior. Tot just han passat dues setmanes des de la darrera edició del Festival d'Eurovisió —celebrada a Basilea—, en què Melody va representar el país i va quedar en la posició 24 de 26. Ara, RTVE obre el càsting per escollir el proper representant en la versió infantil del certamen.

En la passada edició de Eurovisió Junior, celebrada a Madrid al novembre, el guanyador va ser el representant de Geòrgia, Andria Putkaradze, amb la cançó 'To My Mom'. Va obtenir un total de 239 punts, dels quals 180 van provenir del jurat professional i 59 del televot. Com a resultat, la propera edició del certamen se celebrarà a Tbilissi. Espanya hi participarà per setena vegada en la història del concurs infantil.

Recordem que l'any passat, la representant espanyola va ser Chloe DelaRosa amb el seu tema 'Como la Lola'. La jove artista va aconseguir una meritòria sisena posició amb un total de 144 punts. Ara, Espanya inicia la recerca del successor o successora de l'extremenya, qui portarà la bandera nacional fins a Geòrgia, on se celebrarà Eurovisió Junior el proper dissabte 13 de desembre.

| RTVE

Igual que en l'edició anterior, RTVE obrirà un procés de seleccióper escollir l'artista que representarà Espanya a Eurovisió Junior 2025. Els candidats, nens o nenes, hauran de presentar les seves dades personals, una autorització signada per ambdós progenitors i dos vídeos en què interpretin cançons. Aquestes gravacions serviran per avaluar tant les seves qualitats vocals com la seva capacitat interpretativa.

El procés de selecció constarà de dues fases. La primera serà un càsting en línia, no presencial, adreçat a nens i nenes d'entre 9 i 14 anys. Els aspirants hauran de completar un formulari disponible al web de RTVE des de dimarts 27 de maig a les 12:00 hores fins al 30 de juny a les 23:59 hores.

La segona fase consistirà en un càsting presencial que se celebrarà a Madrid, previsiblement a mitjans de juliol de 2025. La data exacta serà comunicada prèviament als seleccionats i publicada al web oficial de RTVE.