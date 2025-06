Carlota Corredera esclata i es planta pel que ha fet Kiko Hernández a 'Tentáculos'

Ahir, Bárbara Reyva presentar davant dels mitjans el llibre de les seves memòries. La vedet ha assegurat els darrers dies que en el seu interior "hi ha moltes coses que no s'han dit", i ja han sortit a la llum diverses declaracions impactants abans de la seva publicació. Exemple d'això és el relat de la seva primera trobada amb el rei emèrit o els durs episodis viscuts durant el seu matrimoni amb Ángel Cristo.

Un tema que des del programa 'Tentáculos' van decidir tractar i que diversos col·laboradors han tingut opinions dispars. A la roda de premsa, l'actriu va assegurar en tot moment que en aquest llibre explicava per primera vegada moltes coses. Per això, animava el públic a comprar l'exemplar i descobrir per ells mateixos el que conté.

Un incentiu que no ha agradat gaire a Kiko Hernández, qui opina que Bárbara Rey ha explicat el mateix de sempre. "Ahir ja teníem el llibre, creus que si hi hagués alguna cosa tan forta i tan grossa no estaríem parlant ara mateix d'això en comptes del rotllo que ens està explicant? Si hi hagués alguna cosa realment grossa al seu llibre, ja en parlaríem".

Una exposició d'idees que Carlota Corredera no ha recolzat, considerant el testimoni de la vedet com a important. Tampoc els col·laboradors, que han intentat expressar un episodi de l'actriu en què havia de protagonitzar una sèrie molt ben pagada i d'un dia per l'altre es va cancel·lar. "Ja ho ha explicat, l'episodi de la sèrie el vam explicar a 'Ni que fuéramos' durant tres dies".

| Canal Quickie

Va ser en aquest moment quan Kiko Hernández va carregar contra la televisiva. "Que ens venguin peix congelat, no! Ja n'hi ha prou. Bárbara digues coses noves, de veritat. Jo soc un apassionat d'escoltar la vida de la gent i les coses noves, però les coses que es repeteixen com l'all no".

Amb el col·laborador visiblement alterat i fugint del plató, Carlota Corredera li ha cridat l'atenció diverses vegades. "Kiko, t'estic parlant", ha expressat la presentadora esclatant contra el mal caràcter del tertulià.

"Jo ja no puc més amb tu! Ahir, vam tenir l'oportunitat de conèixer millor el teu marit Fran, però el que no puc entendre és com t'aguanta! Tens una mala llet… Què vols fer, cremem les memòries de Bárbara Rey?", ha declarat Carlota Corredera mentre Kiko Hernández es calmava.