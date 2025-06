'Tentacles' aconsegueix una entrevista amb Fran Antón, que Kiko Hernández ni s'ho imaginava

Fran Antón ha trencat el seu silenci televisiu a 'Tentáculos'. L'actor ha sorprès aquest dimecres el públic en concedir la seva primera entrevista a televisió al programa de Carlota Corredera a Ten. I no ha estat fruit d'una campanya de promoció, ni d'una aparició pactada: ha passat en directe, per sorpresa, després del que Carlota Corredera ha descrit com "un atracament".

Kiko Hernández no va poder evitar quedar-se paralitzat en veure Carlota Corredera dirigint-se decidida cap a la terrassa del "piset", on Fran Antón es trobava aliè al que anava a passar. "Ara mateix passarà una cosa a 'Tentáculos' a les 17:53h de la tarda que no ha passat mai. Això no ha passat mai, no en aquest plató sinó ni a TEN, ni a la TDT, ni a la televisió en obert ni en plataforma", anunciava aleshores la presentadora.

Fran Antón, que fins ara havia declinat totes les ofertes per aparèixer en platós, va acceptar parlar davant Carlota Corredera. "Com ha aconseguit Kiko enganyar-te i que t'enamoris d'ell?", va ser la primera pregunta que la presentadora de 'Tentáculos' va llançar. La resposta, tot i que breu, va ser reveladora: "Ell és molt especial en tots els sentits, és intens però bo".

| Canal Quickie

A partir d'aquí, Carlota Corredera va voler saber com va reaccionar Fran Antón quan va saber que ella tornaria a treballar amb el seu marit. "Va estar molt grinyxut", reconeixia amb humor. Però també hi va haver espai per a elogis i complicitats: "Ell té un caràcter i el seu orgull, però teniu una química televisiva que molt poca gent, sou com una parella d'humor".

"Jo el veig en un moment professional molt bo, està relaxat, s'ho passa bé, fa el ximple i s'ho diverteix i crec que és més Kiko que mai", va comentar sobre el present del seu marit. Per la seva banda, Kiko Hernández escoltava tot des d'un sofà: "El que heu fet avui, a ell li han posat talons en blanc i l'han trucat 50.000 vegades del 'Deluxe' i de tot arreu. Mai ho ha fet i que ho faci avui aquí doncs au".

L'actor també va aprofitar per referir-se a les crítiques que va rebre quan es va conèixer la seva relació amb Kiko Hernández: "Jo soc actor i no em ficava amb ningú. Em feia mal el que deien, però ara m'és igual tot, estic en una altra fase".

El toc final a aquest moment televisiu únic el va posar un petó en directe entre tots dos. Així van segellar no només una intervenció històrica, sinó també un gest d'amor públic que durant anys van preferir evitar en públic.