TVE cancel·la també avui l'emissió de 'La Família de la Tele', que ja té substitut

Males notícies per als seguidors de 'La Família de la Tele'. En plens rumors de cancel·lació i amb la direcció decidint el seu futur, TVE ha decidit aixecar la seva emissió també aquest divendres 13 de juny. I és que l’ens públic ha decidit prioritzar de nou l’actualitat informativa que envolta el PSOE.

Recordem que 'La Família de la Tele' ja va desaparèixer durant la tarda de dijous 12 de juny sense avís, per un especial dels serveis informatius de TVE. De fet, l’espai va emetre la seva hora prèvia a RTVE Play i fins i tot va avisar els espectadors que en uns minuts saltaven a La 1, però mai hi van arribar. El mateix passarà aquest divendres, tot i que l’anunci s’ha fet amb temps, al llarg del matí.

D’aquesta manera, a les 15:55h, La 1 emetrà un especial de 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora per continuar tractant l’actualitat política. L’espai ja va saltar al canal principal dijous, de 19:20h a 21h, marcant un bon 10,2% i 744.000 seguidors.

| RTVE

Cal destacar que encara és una incògnita si 'La Família de la Tele' tornarà la setmana vinent o si ja desapareixerà de manera definitiva. A l’hora de publicació d’aquesta notícia, TVeo no ha rebut resposta de RTVE sobre la seva emissió dilluns vinent.

Recordem que aquest dimecres 11 de juny, 'La Família de la Tele' va caure a mínim històric amb un 5,4% i només 450.000 espectadors. El programa de María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua va tornar a ser setena opció de la seva franja, comptant les cadenes autonòmiques.

En coincidència, a la franja de 15:57h a 17:17h, el lideratge va ser per a Antena 3, que marca un excel·lent 13,5% i 1.132.000 amb 'Sueños de libertad' i els primers minuts de 'Y ahora Sonsoles'. Amb distància, la van seguir les cadenes autonòmiques (9,5% i 793.000), Telecinco (8,7% i 731.000) amb 'Tardear', Cuatro (8,2% i 688.000) amb 'Todo es Mentira' i laSexta (6,9% i 581.000) amb 'Zapeando'. A més, en sisena posició, també per sobre de 'La Família de la Tele', hi va haver La 2 amb un 5,6% i 467.000 telespectadors.