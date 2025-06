Kiko Hernández diu el menys pensat sobre la seva absència a 'La Família de la Tele'

'La Família de la Tele' continua el seu camí a La 1, tot i que amb un inici amb males audiències. Actualment, un dels rostres més reconeixibles de l'equip, Kiko Hernández, no forma part del projecte, cosa que ha despertat nombroses preguntes sobre el motiu de la seva absència. L'explicació no va trigar a arribar, i va ser el mateix Kiko Hernández qui la va donar durant una conversa a 'Tentáculos', el programa de TEN on ara desenvolupa un paper fonamental.

Segons va explicar, la seva absència a l'espai 'La Família de la Tele' no va ser una decisió personal sinó una estratègia per enfortir 'Tentáculos' ."De sobte, em quedo jo sol aquí amb una persona amb qui no parlo des de fa dos anys (Carlota Corredera). Jo sol, sense saber quins col·laboradors vindrien", va detallar.

Demanant serietat i deixant de banda el to humorístic, Kiko Hernández va insistir en com de dur va ser per a ell aquest procés: "Ho estic dient seriosament, sense posar-hi comèdia. Jo també vaig tenir el meu procés". A més, va explicar que la direcció del programa no li va informar sobre els seus futurs companys: "Quan em reuneixen i em diuen 'necessitem de tu per tirar d'aquest programa'. No em van dir ni amb qui estaria, simplement que estaria amb una persona amb qui no parlava i jo també vaig tenir el meu procés".

Per a Kiko Hernández, la separació del grup va suposar un cop: "El que era una família, una pinya, de sobte es queda orfe i no sap amb qui treballarà". Tot i això, i malgrat les dificultats, ha aconseguit trobar el seu lloc: "Et puc garantir que ara mateix sóc una de les persones més felices del món perquè vinc a treballar a un programa que estimo".

A més, va voler reconèixer la tasca dels seus nous companys a 'Tentáculos', com Carolina Sobe, Arnau Martínez o Gonzalo Vázquez: "Sobretot, he conegut uns companys als quals respecto i valoro professionalment". Tot i que el canvi no va ser senzill, va subratllar que el seu esforç ha valgut la pena: "Tinc sentiments, m'ha costat moltíssim fer això, moltíssim".