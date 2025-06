'De Divendres' anuncia l'entrevista més buscada a Bárbara Rey en directe a Telecinco

'De Divendres' ja ha anunciat la seva convidada estrella per a l'entrega d'aquest 13 de juny. Sis mesos després de la seva última entrevista, durant els especials titulats 'Bárbara Rey, la meva veritat', la vedet torna al plató de Telecinco. Ho fa coincidint amb la recent publicació de les seves memòries, que estan donant molt a parlar.

D'aquesta manera, 'De Divendres' ha anunciat que Bárbara Rey abordarà tots "els secrets que queden per explicar". Tot apunta que la convidada parlarà davant Santi Acosta i Beatriz Archidona sobre les anècdotes revelades al seu llibre. Una novel·la en què el Rei Emèrit Joan Carles I té un gran pes, per la qual cosa a 'De Divendres' podria ser un dels principals protagonistes de l'entrevista.

Cal destacar que aquesta entrevista succeeix després que Ángel Cristo JR s'assegués fa unes setmanes a 'De Divendres' per carregar contra Bárbara Rey. "Què li dic a aquesta dona? Si ja m'és igual. Que no es gasti els diners que li estic fent guanyar per parlar jo al casino, que els guardi, que et queden pocs anys i has de viure'ls tranquil·la", va afirmar durant una sessió de teràpia a 'De Divendres'.

| Mediaset

"Aquesta és una de les persones que té la culpa que la meva filla no sigui amb mi. Ella ha ficat els morros aquests que té en aquests assumptes. Jo m'he desvinculat de la meva mare completament", va deixar anar Ángel Cristo JR. De moment es desconeix si Bárbara Rey també tractarà aquests temes a la seva esperada entrevista a 'De Divendres'.

Per tant, Bárbara Rey serà la gran convidada de 'De Divendres' aquest 13 de juny. De moment es desconeixen la resta de convidats de la nit, que habitualment són anunciats durant la tarda de dijous. No obstant això, com és habitual, el programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona previsiblement comptarà amb un debat de 'Supervivientes' amb els protagonistes i familiars.

En audiències, l'última entrega de 'De Divendres' va ser la més vista de Telecinco del dia. El programa, amb les entrevistes a Carlo Costanzia, Marta Peñate o Carmen Alcayde, va marcar un 11,2% de quota i 844.000 seguidors, congregant 3.722.000 espectadors únics.