'Tentáculos' cancel·la la seva edició sobretaula després de les seves audiències i recupera el seu horari

Canvi inesperat en la graella de Ten a partir de la pròxima setmana. 'Tentáculos', el programa conduït per Carlota Corredera, ha estat retirat de la seva franja de sobretaula després de només una setmana en antena. La decisió arriba després d'uns resultats d'audiència per sota del que s'esperava, que no han aconseguit consolidar el format a les tardes del canal.

Emès entre les 13:57h i les 15:50h, 'Tentáculos' formava part d'una estratègia de doble emissió diària que buscava captar els seguidors més fidels de l'univers 'Sálvame'. I és que les dues edicions estaven just abans i després de 'La Familia de la Tele' a La 1. Tanmateix, els registres d'audiència, que han oscil·lat entre el 0,6% i el 0,8% de quota, es van quedar lluny de la mitjana del canal, forçant una reconfiguració del pla inicial.

La notícia va ser confirmada per la mateixa Carlota Corredera al final de l'emissió de 'Tentáculos' Prime Time aquest divendres 9 de maig. "No vull que marxem sense dir a aquest equip que us dono les gràcies de cor per l'esforç enorme que heu fet, pensàvem que no arribaríem vius. El pròxim dilluns us esperem a les 20:30h", va declarar en directe, en un missatge emotiu al seu equip.

| Canal Quickie

Minuts més tard, les xarxes socials de Ten confirmaven que el format tornava al seu horari habitual, de 20:30h a 23:30h, eliminant la versió migdia. D'aquesta manera, l'edició nocturna, emesa en prime time, continuarà en emissió, recolzada per una evolució més favorable en les seves xifres. El passat dimecres 7 de maig, el programa va assolir la seva millor dada fins ara: un 1,3% de share i 139.000 espectadors, convertint-se en el més vist del dia a Ten. No obstant això, també era una versió reduïda, acabant a les 21:45h, cosa que evitava que 'Tentáculos' s'enfrontés a 'El Hormiguero' i 'La Revuelta'.

Cal destacar que 'La Familia de la Tele' tampoc ha aconseguit bones audiències aquesta setmana. Aquest divendres, el primer bloc, emès de 15:54h a 17:11h, va baixar tres dècimes respecte al dijous fins a un 7,7% i 674.000. Tanmateix, el resultat més preocupant va ser en el segon, que marca un pobre 5,9% i 411.000 seguidors,