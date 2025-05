El Suprem rebaixa a 150.000 euros la indemnització de Mediaset a Alfonso Merlos

L'escàndol conegut com a Merlos Place continua tenint conseqüències judicials cinc anys després de la seva explosió. El Tribunal Suprem ha resolt el recurs interposat per Mediaset i ha decidit reduir dràsticament la quantia que la cadena haurà de pagar al periodista Alfonso Merlos per la cobertura mediàtica del cas. La indemnització definitiva serà de 150.000 euros, enfront dels 800.000 que havia determinat prèviament l'Audiència Provincial de Madrid.

L'origen del conflicte se situa a l'abril de 2020, quan Alfonso Merlos va ser sorprès durant una videotrucada en directe amb una jove en roba interior caminant per casa seva. El detall no va passar desapercebut perquè, en aquell moment, l'advocat mantenia una relació amb la col·laboradora Marta López. L'escena es va viralitzar i va donar lloc a una extensa cobertura a Telecinco, cosa que va convertir Alfonso Merlos, Marta López i Alexia Rivas, aleshores reportera a 'Socialité', en protagonistes d'un culebró mediàtic.

La demanda interposada per Alfonso Merlos reclamava més de tres milions i mig d'euros pels danys personals i professionals derivats del cas. Aquesta va ser atesa parcialment pel Jutjat de Primera Instància número 3 de Móstoles, que va reconèixer l'impacte mediàtic del succés. La sentència va atorgar 800.000 euros al periodista i altres 385.000 a la seva empresa, Trocadero Comunicación S.L.

| Mediaset

Més endavant, l'Audiència Provincial va revisar la sentència i va eliminar la indemnització a l'empresa, però va confirmar la corresponent a Alfonso Merlos. Aquesta va assenyalar que 'Sálvame i La Fábrica de la Tele van incórrer en "una intromissió il·legítima continuada en el dret a l'honor i a la intimitat personal i familiar" de l'advocat.

En la seva resolució, l'Audiència va assenyalar que el programa havia "propiciat, encoratjat i incitat el pronunciament d'expressions referides a Merlos que superen clarament l'àmbit de la crítica, manquen de justificació objectiva, resulten manifestament ofensives i indubtablement lesionen la dignitat de l'actor i menyscaben la seva fama". A més es va "propiciar, encoratjar i incitar la revelació i difusió de fets privats relatius a la vida íntima i personal del demandant, que afectaven directament, i resultaven mancades de tot interès públic".

No obstant això, ara, el recurs de Mediaset davant el Tribunal Suprem ha aconseguit rebaixar la indemnització a 150.000 euros. La quantitat serà assumida directament pel grup de comunicació, ja que La Fábrica de la Tele va ser dissolta al juliol de 2024 i absorbida completament per Mediaset.