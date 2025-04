Ningú esperava la reacció de Raquel Bollo en veure Kiko Hernández de reporter.

Raquel Bollo va ser la protagonista de l'última entrega de 'Tentáculos', en la qual Kiko Hernández va canviar per un dia de registre. Inspirat per l'estil de Marta Riesco, va decidir llançar-se a la caça d'unes declaracions impossibles. Raquel Bollo estava arribant a l'estació de tren d'Atocha a Madrid quan va ser abordada pel col·laborador de 'Tentáculos'.

D'aquesta manera, Kiko Hernández esperava Raquel Bollo a peu de taxi, preparat amb preguntes punyents sobre la seva vida personal i les seves relacions passades amb altres figures del cor. Però el que va trobar no va ser ni un sí ni un no sinó un silenci eloqüent.

No obstant això, en un gir inesperat, Raquel Bollo va treure el seu propi telèfon mòbil i va començar a gravar Kiko Hernández i la seva càmera, apuntant-los directament amb la llum del dispositiu. Una maniobra poc habitual als passadissos d'una estació, però utilitzada per altres famosos per impedir que els prenguin imatges compromeses.

| Canal Quickie

Posteriorment, Kiko Hernández li va traslladar un missatge amistós de Carlota Corredera: "Et diu que et valora molt com a col·laboradora, que et té molta estima encara que fa molt de temps que no parleu". No obstant això, Raquel Bollo va seguir caminant, gravant en silenci, sense tornar ni una mirada.

Durant el recorregut, Raquel Bollo també va esquivar altres reporters presents, provocant la indignació d'una periodista d'agència. "Per què estàs ara enfadada amb la premsa de sobte? Saps que la premsa que som aquí som també els que venim quan tu presentes alguna cosa", li van deixar anar. Lluny d'ignorar-ho, Kiko Hernández va aprofitar el moment per encoratjar encara més la seva interlocutora amb un irònic: "Molt bé, aquí li has donat, companya".

Finalment, Raquel Bollo va creuar el control de seguretat, moment en què va apagar el mòbil per permetre que escanegessin el seu bitllet. Kiko Hernández va tancar l'episodi a 'Tentáculos' amb una sentència afilada: "Això és el que ha de fer un reporter, seguir, seguir i seguir. Nosaltres la nostra feina l'hem feta, ella què ha fet? El ridícul. Tant gravar... si ho emetrem ara".