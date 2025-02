Així ha estat el viatge de Jesús Calleja a l'espai a Telecinco a la nau Blue Origin

Avui és un dia que quedarà escrit a foc en el gran llibre de la història de la televisió a Espanya i al món. El Coet New Shepard de l'empresa espacial Blue Origin ha enlairat i Jesús Calleja s'ha convertit en el primer espanyol no astronauta a viatjar a l'espai i en el primer presentador a fer televisió fora del planeta Terra. Aquest assoliment sense precedents, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de Mediaset Espanya, Prime Video i Zanskar Producciones, ha pogut veure's en directe a Telecinco en un programa especial d'Informatius amb Carlos Franganillo i María Casado.

Recordem que el New Shepard tenia previst el seu enlairament a les 16:30h des de les instal·lacions de Blue Origin a la zona oest de Texas. No obstant això, s'ha retardat més de vint minuts, cosa que ha deixat en suspens a tots els espectadors davant la manca d'informació

Durant el viatge d'11 minuts de durada, els astronautes s'eleven més enllà de la línia de Kármán (100 km/62 milles), el límit internacionalment reconegut de l'espai. A més, experimenten diversos minuts d'ingravidesa, contemplant vistes de la Terra que canvien la vida a través de finestres que ocupen més d'un terç de la superfície de la càpsula. El vehicle és completament autònom.

| Mediaset

La càpsula i el propulsor s'enlairen verticalment des del Centre de Llançament U de Blue Origin a la zona oest de Texas. La càpsula es separa del propulsor a uns 76 km i continua cap a l'espai fins a assolir un apogeu de 106 km. A continuació, el propulsor torna autònomament a la Terra i realitza un aterratge de precisió a la plataforma, aproximadament a dues milles (3,22 km) al nord del punt d'enlairament.

A continuació, la càpsula entra en caiguda lliure estable de tornada a la Terra. Per reduir la velocitat del vehicle abans de l'aterratge, es despleguen tres paracaigudes de frenada a diversos milers de peus sobre la Terra, abans de desplegar els tres paracaigudes principals de la càpsula. Just abans de tocar terra, un sistema de retropropulsió expulsa un núvol d'aire sota la càpsula per crear un aterratge suau al desert de la zona oest de Texas.

*La notícia s'actualitzarà quan Jesús Calleja s'enlairi en el coet