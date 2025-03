Ningú esperava la disculpa de Juan del Val després d'uns missatges a 'El Hormiguero'

El programa de 'El Hormiguero' no només és un format d'entrevistes. En els últims anys, ha implementat noves seccions com la tertúlia, que va arribar per quedar-se. En ella, diversos col·laboradors debaten sobre els temes d'actualitat. Dins d'aquesta part, Juan del Val ja s'ha fet amb el seu moment estrella conegut com 'El polèmic Juan del Val'. Res més i res menys que criticar des de l'humor comportaments o situacions que no li agraden.

Però ahir dijous, 27 de febrer, lluny de brillar amb el seu polèmic, Nuria Roca li va treure el protagonisme. La presentadora va demanar uns segons per protagonitzar la secció i criticar la darrera publicació del seu marit, Juan del Val, a Instagram. I és que, a través d'un particular post, l'escriptor va anunciar que deixaria Instagram durant uns mesos.

Abans de començar la tertúlia, va expressar el seu polèmic: "Aquesta gent que diu que se'n va d'Instagram una estona, i? Anunciant alguna cosa que ningú li ha demanat que anunciï", referint-se a Juan del Val. "S'està ficant amb mi", va replicar el col·laborador.

| Atresmedia

I, com era d'esperar, Pablo Motos no va dubtar a treure a la llum la publicació i llegir-la en alt amb to burleta. "Pobres de nosaltres, que no tindrem el teu meravellós contingut", va afirmar amb sorna una de les formigues del programa.

En aquesta publicació, el periodista explicava que abandona Instagram perquè necessita temps per acabar la seva pròxima novel·la. Encara que el més divertit va succeir quan el presentador va llegir amb una veu hilarant que l'escriptor prenia aquesta decisió perquè necessita "viure una miqueta".

| Atresmedia, @juandelvalroca

Tot el plató d'Antena 3 no deixava de riure i fins i tot Pablo Motos va afirmar entre rialles "cal començar així totes les setmanes". "Vergonyós", va afegir una formiga. Visiblement avergonyit, Juan del Val va intentar excusar-se i el de Requena va apostillar, "amb quina autoritat", després d'uns minuts de rialles. "Jo em volia defensar, però em sembla completament lamentable. Quina ximpleria", va reconèixer el protagonista d'aquesta història.

"Em sentia pressionat perquè no estava pujant el polèmic. Em vaig inventar un text absurd. Demano disculpes per aquesta merda de foto, de text i de post i no es tornarà a repetir", va sentenciar Juan del Val.