La burla directa de los Morancos a Jesús Calleja en 'El Hormiguero'

La noche del jueves en 'El Hormiguero' estuvo marcada por mucho humor. El programa cerró la semana con la visita de Los Morancos, el icónico dúo de humoristas que desata la risa de cualquiera que les escuche. El dúo fue a presentar su espectáculo 'Bis a Bis' en el Teatro Capitol, que está arrasando en Madrid. Pablo Motos fue este fin de semana y aseguró que es un show que "te reconcilia con la vida".

En el espectáculo, los cómicos imitan a muchos personajes, algo que demostraron en el plató de 'El Hormiguero'. Nada más entrar en escena y siendo invitados Infinity, imitaron a Montoya de 'La isla de las Tentaciones' corriendo por todo el plató. Después de esto, no dudaron en hacer un guiño al hito de Jesús Calleja en el espacio.

Y es que esta semana se hizo realidad el sueño imposible de Jesús Calleja. El presentador se ha convertido en el primer español no astronauta en viajar al espacio y en el primer presentador en hacer televisión fuera del planeta. Una experiencia de menos de once minutos que ha dado lugar a numerosas bromas, como la de Los Morancos, debido a su breve duración.

| Atresmedia

Cuando Los Morancos entraron al programa, no dudaron en preguntar por Jorge Salvador, el productor de 'El Hormiguero'. Pablo Motos les explicó que, como todos los jueves, Jorge Salvador viaja a Barcelona. Ante esto, César Cadaval encontró el momento perfecto para el chiste: "Tú estás menos en el programa que Calleja en el espacio".

Jorge Cadaval también se unió a la broma y preguntó: "¿Cuánto tiempo ha estado Jesús Calleja en el espacio?" A lo que el presentador contestó: "En lo que es el espacio estuvo tres minutos y medio". César Cadaval no dudó en imitar al aventurero gravitando por el plató.

"Me ha dejado la boca abierta, me he quedado flipado. Ha estado muy poco tiempo, yo estaba expectante", aseguró el hermano menor. Con humor, resumió el viaje de Jesús Calleja: "Ha dado una vuelta. Ha mirado a ver si veía León, que es su tierra, no le ha dado tiempo y para abajo otra vez".

"¿Sabes quién me ha llamado esta tarde? Calleja, que había quedado con Jorge Salvador, pero tres minutos solo", bromeó César Cadaval, siguiéndole el juego a su hermano. Frente a las bromas, Pablo Motos destacó que al menos había llegado al espacio. No obstante, Los Morancos siguieron con las risas e incluso le dedicaron una canción a Jesús Calleja. "¿Qué está más lejos, Alcorcón o la luna?", prosiguieron con las risas. "¿Tú ves Alcorcón?", respondió Jorge Cadaval, "no", sentenció César Cadaval.