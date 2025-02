Primeres imatges de Jesús Calleja a l'espai dins de la càpsula Blue Origin

Per fi es fan públiques les primeres imatges de Jesús Calleja dins de la càpsula, en microgravetat i contemplant la Terra des de l'espai. Aquest dimarts 25 de febrer, l'aventurer va aconseguir el gran èxit de ser el tercer espanyol en viatjar a l'espai. En un especial emès en directe a Telecinco vam veure el despegament, però no hi va haver imatges en directe de l'interior, tot i que ja s'ha publicat un primer extracte del que va passar.

Cal destacar que totes les imatges també es podran veure en un especial que Cuatro, juntament amb Prime Video, emetran molt aviat, que també inclourà els entrenaments de Jesús Calleja. En audiències, el despegament a Telecinco ha estat tot un èxit en marcar un fantàstic 16,5% de share i 1.457.000 espectadors a la tarda. A més, els minuts exactes del llançament, entre les 16:49h i les 16:59h, van pujar a un 19,5% de share i 1.742.000 seguidors.

Recordem que, durant el viatge d'11 minuts de durada, els astronautes s'han elevat més enllà de la línia de Kármán (100 km/62 milles), el límit internacionalment reconegut de l'espai. A més, han experimentat diversos minuts d'ingravidesa, contemplant vistes de la Terra a través de finestres que ocupen més d'un terç de la superfície de la càpsula. Just aquest moment és el que hem pogut veure en un vídeo de menys d'un minut publicat per Blue Origin.

New Shepard Mission NS-30: Apogee

En una trobada davant els mitjans, a la qual va assistir TVeo, Jesús Calleja va parlar sobre aquest moment: "Quan arribes allà, sents la ingravidesa i et treus l'arnès, i m'ha passat una cosa curiosa. M'he girat sense adonar-me'n i de sobte he vist com que la nau estava al revés. I dic 'això no pot ser perquè ens havien dit que la nau sempre es mantenia perpendicular'. El problema és que era jo que m'havia girat sencer. És tot bastant sorprenent, però ràpidament em vaig asomar per la finestra i vaig veure el que vaig veure".

"No et pots fer una idea del que és veure el planeta Terra des d'allà dalt, és una cosa que supera qualsevol altra cosa que hagués pogut imaginar. Tenim una cosa que és tan extraordinària, que el que he vist ho explicaré i farem un grandíssim programa. Arribaré a expressar el que és veure la terra des d'aquesta perspectiva, que és l'espai", afegia l'aventurer.

"La nau va rotant, però majoritàriament el sol em va quedar darrere i no em va molestar, però veia un negre molt profund i el blau de la Terra molt intens", explicava.