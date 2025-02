Jesús Calleja després de viatjar a l'espai: 'Vaig veure una gota flotant i eren les meves llàgrimes'

Jesús Calleja ha fet història a la televisió en ser el tercer espanyol en viatjar a l'espai.A través d'un especial, que ha emès Telecinco, l'aventurer ha viatjat fora de la Terra en el Coet New Shepard de l'empresa espacial Blue Origin. Poques hores després d'aquesta aventura històrica, Jesús Calleja ha tingut una trobada amb els mitjans, en la qual ha participat TVeo, per compartir la seva emocionant experiència.

Com has viscut el moment d'estar a l'espai i poder treure't durant uns segons el cinturó? Ho has pogut gaudir?

Jo soc un gaudidor de la vida i gaudeixo des del minut zero. Tot el procés ha estat molt, molt bonic, però el moment en què estàs dins de la càpsula comences a tenir idea que vas en una nau que va més ràpida que una bala i que suportaràs els quilos cinc vegades. És a dir, en algun moment que peso 60 kg, pensaré 300 i escaig quilos. Com estem, molt ben entrenats ja sabia el que ens passaria, però sembla que t'estàs desarmant.

Quan arribes allà, sents la ingravidesa i et treus l'arnès, i m'ha passat una cosa curiosa. M'he girat sense adonar-me'n i de sobte he vist com que la nau estava al revés. I dic 'això no pot ser perquè ens havien dit que la nau sempre es mantenia perpendicular'. El problema és que era jo que m'havia girat sencer. És tot bastant sorprenent, però ràpidament m'he asomat per la finestra i vaig veure el que vaig veure.

No et pots fer una idea del que és veure el planeta Terra des d'allà dalt, és una cosa que supera qualsevol altra cosa que hagués imaginat. Tenim una cosa que és tan extraordinària, que el que he vist ho explicaré i farem un grandíssim programa. Arribaré a expressar el que és veure la terra des d'aquesta perspectiva, que és l'espai.

Si tinguessis l'oportunitat de repetir què faries que no t'ha donat temps en aquest viatge?

La ingravidesa és molt divertida i si hagués tingut més temps em divertiria amb la ingravidesa, però l'oportunitat era tan ràpida que tornaria a fer el mateix. Només vull veure aquest planeta des d'aquesta perspectiva tan extraordinària. A més, la nau va rotant, però majoritàriament el sol em quedo i no em va molestar, però veia un negre molt profund i el blau de la Terra molt intens. Per tornar a carregar-me d'aquests instants, pagaria. El que fos. Des d'aquí faig una crida pública, si Blue Origin que va a explorar l'espai amb la seva Estació Espacial, si volen algú que els comenti la carrera aquí estic jo.

Com ha estat el moment en què has posat el peu a la Terra de nou?

He sortit col·lapsat d'emoció perquè quan estava a dalt en ingravidesa i vaig mirar per la finestra no podia creure el que estava veient. Estava intentant interioritzar l'extraordinària bellesa d'aquest planeta. Des d'aquest punt de vista, des d'aquest angle no que és a l'espai i és tan sorprenent el blau aquest intens que té amb aquest espai negre profund perquè em vaig col·lapsar d'emoció. Vaig recuperar el meu somni de nen, el que he treballat per arribar allà.

Vaig pensar que estava caient alguna cosa d'humitat de l'aire condicionat perquè vaig veure una gota que venia flotant i en realitat eren les meves pròpies llàgrimes. Estava tan emocionat que fins i tot t'estic parlant ara mateix i no vull ni seguir perquè si no em torno a emocionar. I quan he arribat a baix dic 'vinga Jesús, posa't ferm, no em pots fer això, que t'està veient molta gent'. Però segons vaig veure el meu germà i em va preguntar la periodista, vaig tornar una altra vegada a entrar en xoc d'emoció.

Quin percentatge d'astronauta i quin percentatge de turista espacial et sents?

Han passat tantes coses importants que posar cognoms al que acabo de fer em pilles descol·locat. L'únic que sé és que quan passes la línia de Kármán tothom està d'acord que estàs a l'espai. Sé que soc el tercer espanyol que ha assolit oficialment l'espai. SI ho volem anomenar turisme espacial, doncs és un altre cognom que ens agrada posar als humans.

És una tecnologia tan summament avançada que les naus convencionals requereixen d'un entrenament molt fort per poder anar a l'espai. No obstant això, aquí en tres dies d'entrenament pots vèncer les forces, perquè aquesta empresa democratitza l'accés a l'espai. Hi ha uns sensors, que no me'ls han tret encara, que treuen les mostres de totes les nostres constants vitals. I a no molt tardar, molt a prop, molt a prop, haurem de muntar bases allà fora, bases orbitant bases a la lluna. Necessitem potser anar a buscar materials que no hi ha a la terra. I tota la informació que estan recollint de tots els astronautes, inclosos nosaltres, se'n va a les universitats, se'n va a la NASA i empren aquesta informació per millorar l'accés a l'espai.

Que algú ho vol anomenar turisme espacial, doncs sí, perquè si et pagues un bitllet d'espai, evidentment te'n vas a l'espai. En el meu cas, jo me n'he anat a treballar, me n'he anat a currar a l'espai.

Has pogut parlar amb la teva mare, que va confessar que no s'atreviria a veure-ho en directe?

Es va negar a veure res i se n'ha anat a passejar a la seva bola, però ràpidament jo tenia un familiar molt proper perquè, una vegada que jo toqués terra, li arribés ràpid un missatge. Ella s'ha emocionat molt o jo també. De vegades la meva mare porta tota la vida acostumada a tot el que faig, però que anés a l'espai és una cosa que no li cabia al cap.

Especialment en baixar sempre pregunta si vindré malament del cap, si em va a donar un alguna cosa, si m'anava a explotar el cor. I m'encanta, perquè és aquesta ingenuïtat bondadosa d'una mare que no vol que li passi res als seus fills. Jo tinc un telèfon satèl·lit i tant me fa que estigui al Pol Nord que a l'Everest, que jo truco a la meva mare cada dia.

Hi haurà algun destí que superi aquest? A la Terra pot haver-hi alguna cosa que superi sortir a l'espai?

He preguntat al meu equip i li he dit molt difícil de superar això, però ho farem.

Fins a quin punt eres conscient que estaves fent televisió?

Això comença amb una petita productora amb una idea, Mediaset la rep, li dona voltes, troba la manera de fer-ho associant-se amb Prime Video, que ho ha portat al món. Vam trobar la fórmula de poder arribar a l'espai per fer televisió per primera vegada a la història. L'espai i encara que estic ara mateix en terres americanes, els hem guanyat en alguna cosa. Els espanyols hem fet per primera vegada aquesta història de televisió, la qual cosa em sento molt orgullós.

Has pogut parlar amb Paolo Vasile sobre aquesta experiència?

Quan conec algú es converteix en amic si és influent en la meva vida i per descomptat, com no estaré en contacte amb Paolo Vasile. Està informat de tot perquè aquest projecte el vam començar a parir amb ell i va ser qui que em va obrir les portes. Encara que ara no estigui de conseller delegat, jo el tinc molt present, molt agraït. Mai pararé de donar-li milions de gràcies.

Quan podrem veure el programa complet amb tot el que ha passat durant el vol?

Com saps, l'estem emetent, Cuatro va estrenar aquest dilluns el segon episodi. Ara el següent és tot el que ha passat des que vaig arribar als Estats Units, l'entrenament, el que ha passat, el vol, l'aterratge... No et puc dir les dates perquè no ho sabem, però molt aviat ho veureu a Cuatro i després a Prime Video. A més, hi haurà un quart episodi, que no vull fer cap spoiler, perquè és probablement el més emocional.