Buenafuente es burla de les explicacions de Melody i sentencia la seva actitud

Aquesta setmana ha estat marcada per la roda de premsa de Melody, tan esperada com polèmica. Tots els mitjans s'han fet ressò de les seves declaracions i les valoracions no han estat gaire positives, que diguem. La diva va complir la seva promesa d'explicar-ho tot, encara que això suposés deixar en evidència la feina de RTVE durant els últims mesos.

Sent el tema de la setmana, no sorprèn que Andreu Buenafuente obrís 'Futuro Imperfecto' abordant l'assumpte més comentat del moment. Ho va fer amb el seu habitual to d'humor i respecte, però sense renunciar a la llibertat d'expressió, tot i que tots dos protagonistes formen part de la mateixa cadena.

En iniciar el seu monòleg, Buenafuente va fer broma amb la durada de la roda de premsa de Melody, assegurant que va ser més llarga que el mateix Festival d'Eurovisió: ""Melody va donar la seva versió i va parlar durant una hora i mitja. Gairebé més que Eurovisió! A mi se'm va fer curta, eh? Era a casa amb les crispetes pensant: 'No m'ho puc creure'".

| Europa Press

"La conclusió és que si hagués fet l'actuació com ella volia, amb les seves indicacions i sense comptar amb les opinions dels altres, hauria quedat primera o gairebé. Sort que, com diu la seva lletra, una diva no trepitja ningú per brillar", continuava explicant.

A més, el còmic la va definir com a "guanyadora moral" comparant-la així amb l'actitud d'alguns polítics. "El curiós és que al final, Melody va evadir les preguntes difícils. Va tirar una mica la culpa a altra gent i es va considerar guanyadora moral. Exactament com un polític".

Tampoc es va oblidar de mencionar la suposada broma de l'artista, que va intentar dir que es "passava els punts pel ñoco" com una manera irreverent d'expressar la seva actitud. Acudit que Andreu Buenafuente va assenyalar que no va acabar de funcionar.

Per acabar, el còmic va comparar la roda de premsa de Melody amb la seva actuació a Eurovisió, tal qual: "Molta expectativa, molt show, va donar la nota, però al final va quedar en mal lloc". Amb aquesta anàlisi, el presentador va destacar que, tot i l'espectacle ofert, el resultat no va ser l'esperat.