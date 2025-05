Melody reapareix després d'Eurovisió amb un missatge al rètol de RTVE sobre la guerra

La Melody ha reaparegut després de gairebé deu dies apartada dels focus després de la final d'Eurovisió. Després de quedar en la posició 24, l'artista va decidir desaparèixer per prendre uns dies de descans amb la seva família. Tanmateix, aquest dilluns 26 de maig, la Melody ha reaparegut en una roda de premsa davant dels mitjans, a la qual ha assistit TVeo.

"Tenia moltes ganes que arribés aquest moment. Em sorprèn moltíssim el que s'ha muntat. Alguna cosa molt gran ha passat perquè hi hagi una expectació tan gran. Em sento bé i tranquil·la", eren les seves primeres declaracions.

No obstant això, ha arribat el moment en què la Melody ha llegit un ampli comunicat on ha tractat tots els temes que s'han comentat durant l'última setmana després d'Eurovisió. Un d'ells ha estat, indirectament, sobre el rètol que va emetre RTVE abans d'Eurovisió sobre la participació d'Israel: "El més important professionalment parlant és la música, l'art i respectar l'esperit de pau amb què va néixer el festival de Eurovisió, que era d'unir els pobles a través de la música. Hi ha certes coses que surten de l'àmbit artístic que jo no sé i del que no sé no en parlaré. Jo parlaré d'art".

| RTVE

"Vull deixar clar una cosa i és que el que més desitjo per sobre de tot és que hi hagi amor, hi hagi pau. Tant de bo aquests conflictes que hi ha en molts llocs del món s'acabessin perquè això no hauria d'existir. Ens mereixem viure en un món ple d'amor i que puguem gaudir tots de la vida", afegia.

"Aquest és el meu rol com a artista, poder posar el meu granet de sorra i que posem música per alegrar-vos una mica. Volia deixar-ho molt clar, perquè els drets de les persones estan per sobre de tot i ens mereixem estar en pau i tranquils. Per això jo estimo l'art, estimo la pau i estimo l'amor, perquè ho sapigueu", ha deixat clara la seva postura la Melody.