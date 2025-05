Andreu Buenafuente no es talla i opina sobre les audiències de 'La família de la tele'

Andreu Buenafuente va aterrar fa dues setmanes al prime time de La 1 amb 'Futuro Imperfecto'. Un espai de comèdia en el qual, a través d'un monòleg continu, el còmic dona la seva visió dels temes del món que li criden l'atenció. Es tracta d'un anàlisi irònic sobre la realitat quotidiana amb el toc personal d'Andreu i el seu equip de guionistes.

El programa va aconseguir unes bones dades en la seva estrena sent la segona opció en la seva franja amb un estupend 12,3% de share i 1.233.000 a La 1. Encara que, segons ha confessat el presentador en una entrevista a Bluper, l'audiència no és quelcom que li preocupi. "Sóc una mica anti dades, en el sentit que no m'agrada fer ostentació d'elles. Sí que les tinc presents en altres aspectes, més tenint en compte que 'Futuro imperfecto' és un projecte arriscat".

Sumat a això, el conductor del nou programa de La 1 també s'ha pronunciat sobre el nou rumb que està agafant la televisió pública i sobre tota la polèmica al voltant de 'La familia de la tele' i les seves baixes audiències.

| RTVE

"S'està veient com espais que estaven a la televisió de pagament han saltat a l'obert. Això és el que caldria analitzar més, de com aquests formats han encaixat millor o pitjor en el seu pas a la televisió generalista. Potser es vegi que s'ha estat infravalorant una mica el públic, que és molt variat", comenta en relació amb programes com 'La Revuelta'.

Pel que fa als seus nous companys i antics rostres de Sálvame, les audiències que està collint 'La familia de la tele' han generat bastant expectació. La seva resposta va ser clara: "No crec que hagi de parlar d'això".

I a més ha afegit: "És clar que tinc la meva opinió com a ciutadà, però desconeix quins plans hi ha darrere del magazín ni què tenen pensat els productors de TVE. He de respectar els meus caps, ells sabran què cal fer. Sí que crec que, al final, tot es col·loca en el temps. Anem a esperar".