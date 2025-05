Andreu Buenafuente es mulla des de La 1 sobre el que ha passat amb Israel a Eurovisió

En la seva cita setmanal amb 'Futuro Imperfecto', Andreu Buenafuente va dedicar el seu monòleg a un dels temes més controvertits del moment. El còmic va abordar des del prime time de La 1 la participació d'Israel a Eurovisió i la postura adoptada per TVE. Tot en una entrega de 'Futuro Imperfecto' que va pujar a màxim millorant gairebé 4 punts de quota fins a un estupend 14,5% i 1.330.000 espectadors.

Sense perdre l'humor, Andreu Buenafuente va arrencar amb una referència futbolística posposada per la gravetat de l'assumpte: "Hem de començar parlant del tema, d'Eurovisió.Com estarà el tema que volia començar parlant dels títols del Barça i no puc. Ja trobaré el moment".

"Estic orgullós de pertànyer a una televisió pública com aquesta", va afirmar, reivindicant el valor d'una televisió que no s'amaga. "Davant l'amenaça de multa si denunciava un genocidi al Festival d'Eurovisió, no es va acovardir i va donar la cara amb aquest rètol", va afegir, en referència al missatge que es va mostrar a La 1 abans de la gala.

"A mi em representa i ho volia dir. Faig dues setmanes en aquesta casa i parlo com si fos Anne Igartiburu. Hola, cors", afegia amb humor Andreu Buenafuente.

| RTVE

Tanmateix, el to es va tornar més àcid en tractar el debat sobre la suposada politització del certamen: "De tot el que ha passat, el que més em crida l'atenció és que diguin que protestar pel que fa Israel és polititzar". "Polititzar Eurovisió? Dues cosetes. Una, com si alguna vegada no hagués estat polititzat. Dues, com expliquem que s'hagi expulsat Rússia després de la invasió d'Ucraïna? Com si polititzar fos una cosa dolenta! Que una cosa estigui polititzada significa que ens preocupa", afegia el còmic.

"La gent bona i normal aprofitem els aparadors que tenim per expressar-nos: Eurovisió? Doncs Eurovisió! Ah, i em queda una tercera cosa. Denunciar un genocidi no és política ni antisemitisme. És, senzillament, humanitat. I ja està. Ara, haters, poden anar passant", deia a 'Futuro Imperfecto'.

A més, Andreu Buenafuente va apuntar també cap als patrocinadors, amb una indirecta directa a la marca que va patrocinar el certamen: "És una companyia de maquillatge israelià. Sí, és una empresa tan bona que fins i tot serveix per maquillar la realitat. Igual Desatranques Jaén és d'Israel i no ho sabem. Bé, crec que no".

Per últim, va dedicar un moment al sistema de votació del festival: "Israel queda en una posició mitjana o baixa, però amb el televot... Segona posició". "Fins a 13 països van donar els 12 punts a Israel, entre ells, Espanya. Aquí es va considerar un vot en contra de Pedro Sánchez. Nosaltres anem a la nostra. El sistema deixa votar 20 vegades a una mateixa persona. Una persona que està amb Eurovisió que no pot viure. Igual caldria revisar-ho. Hi ha gent a Espanya que de tant donar-li al botó va acabar amb una lesió de falange" va concloure Andreu Buenafuente.