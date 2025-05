La Melody assenyala ara els canvis que RTVE va imposar en la seva actuació a Eurovisió

La Melody ha reaparegut deu dies després de la final d'Eurovisió, en què va quedar en el lloc 24. L'artista ha parlat en una roda de premsa, a la qual ha assistit TVeo, sobre tot el relacionat amb el Festival. El que pocs esperaven és que la Melody revelés les imposicions de RTVE respecte a la seva actuació amb "Esa Diva".

"M'encanta analitzar les coses i veure en què puc millorar. Més enllà d'això, ja estic en un nou projecte i preparant el següent. Si jo no vull aprendre, no avançaré a la vida. Les autocrítiques que tinc són les mateixes que tenia en el seu moment i jo ja vaig comentar amb RTVE, però no ho veien. Són les mateixes", sentenciava sobre les possibles millores en la seva actuació.

D'aquesta manera, ha deixat clar que va voler canvis a l'actuació: "Des d'un primer moment vaig dir una sèrie de coses: crec que això seria, això, això, això... Jo ho vaig dir i ho he comentat i aquestes són les mateixes que tinc ara".

| RTVE

"Puc explicar que hi ha plans que es perden a l'actuació o el moment de la bata de cua no s'aprecia i podria haver estat un planàs brutal. Jo he patit molt amb el teló. Hi ha coses que no estan a les meves mans, tot i que les he lluitat i les he defensat", revelava.

"Amb la meva candidatura, en un principi tot el poble s'ha bolcat, però també s'ha jutjat molt si jo soc molt espanyola, si els meus trets, suavitza una mica això, que no agradarà... La coreografia l'hem canviat cinc vegades quan no feia falta", afegia la Melody davant la premsa després d'Eurovisió.

Tanmateix, també ha deixat clar que en qualsevol cas no creu que la posició fos justa: "El que menys m'agrada de la candidatura és que jo no hagi pogut ser i no hagi pogut donar tot de mi. Però si no puc, perquè no depèn de mi i no puc fer res, però hi ha coses que podrien haver estat 'wow'. Però això tampoc justifica la posició".