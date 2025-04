Beatriz Rico denuncia les crítiques que rep després de la seva mala experiència a 'De viernes'

Beatriz Rico va sorprendre l'audiència en prendre la decisió dedeixar 'Supervivientes' només dos dies després d'iniciar l'aventura. Encara que no és inusual que alguns concursants optin per deixar el reality, la rapidesa amb què l'actriu va prendre aquesta determinació va generar gran interès. En la seva emotiva despedida davant les càmeres, Beatriz va explicar que la seva sortida es devia a motius de salut.

Dies després de tornar a casa, Beatriz va acudir al plató de 'De Viernes' per compartir la seva experiència a 'Supervivientes'. Més enllà de la seva breu experiència, el que realment va sorprendre el públic va ser el seu canvi físic en unes imatges gravades al plató.

A través del seu compte a X, l'actriu ha denunciat el fort linxament virtual que ha patit arran de dues fotos de la seva intervenció a 'De divendres' i ha compartit el patiment que li ha causat llegir certs comentaris feridors.

| Mediaset

"Vull que observeu aquestes dues fotos: les dues pertanyen al programa 'De Viernes', on vaig estar fa un parell de setmanes. La de l'esquerra és una captura de pantalla de l'entrevista; la de la dreta és de pocs minuts abans d'entrar al plató. El noi de xarxes em va fer un parell de preguntes amb el mòbil i jo vaig respondre", va començar exposant l'escriptora.

"No sé què ha passat, suposo que serà cosa de la càmera del mòbil o de la llum que teníem. En el post de l'entrevista, la gent comenta per bé o per mal la meva entrevista. Però el post que es va pujar amb l'entrevista per a xarxes tenia prop de 300 comentaris sobre el meu físic, tots humiliants, burletes i horribles".

La diferència entre ambdues fotos és mínima, però els comentaris van provocar que Beatriz Rico es veiés dins de "un infern del qual no podia sortir, perquè aquest infern ja estava al meu cap". Encara que el post ja està eliminat, perquè així ho va demanar ella al programa, ha detallat diversos comentaris que se li han quedat gravats a foc.

| Telecinco

Alguns exemples que ha exposat han estat "espanyada", "demacrada", "envellida" o "destrossada". Però els usuaris no s'han quedat aquí, ja que hi ha diversos que han escrit que aquest canvi és pel consum de drogues. L'exsupervivent assegura que porta abstèmia més de 15 anys i que té una vida de la més comuna anant al gimnàs, al cinema, a la compra, al metge o a treballar.

"Allò era un festival de qui deia la barbaritat més gran sobre mi, sense conèixer-me de res, però assegurant conèixer el perquè de la meva "destrucció física"", expressa. A més, ha confessat que això li ha fet tocar fons: "Ahir, simplement, us juro que l'únic que volia era desaparèixer per sempre".

Aquesta situació deixa molt clar el dolor que poden provocar els comentaris a les xarxes socials cap a les persones. Una cosa molt comuna en el món virtual en què vivim, però que no s'allunya del que tristament succeeix a les escoles des de temps enrere.