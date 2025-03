'Supervivientes' fitxa una excorcol·laboradora de 'Sálvame' com a nova concursant

Una nova concursant es prepara per aterrar a Hondures. Després de l'abandonament de Beatriz Rico, 'Supervivientes' es va veure obligat a prendre una decisió inèdita. El programa cancel·lava l'expulsió i apostava per l'entrada d'un nou fitxatge. Tot i que les especulacions apuntaven que les possibles concursants podien ser Daniela Requena o Daniel Cano, finalment el càsting el completa una excol·laboradora del difunt 'Sálvame'.

Finalment, durant l'emissió del 'Conexión Honduras' d'aquest diumenge s'ha revelat el nom de la nova concursant de 'Supervivientes 2025'. Carmen Alcayde, periodista i una cara habitual de Telecinco, es prepara per viure l'aventura de la seva vida a Hondures. "Em sento molt afortunada", expressava la periodista davant l'helicòpter del qual anava a saltar més endavant.

| Mediaset

"Canviar l'hivern de Madrid, per aquest lloc que és un paradís, estic molt emocionada, ja veurem el que m'espera", deia. Carmen Alcayde també ha confessat que "les altures i els insectes" són alguns dels seus majors temors de cara a aquesta gran aventura. No obstant això, també afirma venir amb una mentalitat "molt positiva".

"Vinc amb ganes d'helicòpters, d'insectes... vull ser amiga dels animals. Vaig d'aquest pal, no sé el que em durarà", li explicava a Sandra Barneda moments abans de pujar a l'helicòpter.

Aquest no és el primer rodeo de la periodista, que ja és tota una experta en realities. Carmen Alcayde ha estat una cara habitual en els debats de 'Gran Hermano' i, el 2024, es va atrevir a viure per si mateixa l'experiència. La periodista va entrar a 'GH VIP' i va aconseguir guanyar-se l'audiència, superant 6 nominacions i sent una de les finalistes de l'edició.