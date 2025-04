'Supervivientes' celebra una salvación que divide a la audiencia entre Anita y Montoya

Esta edición de 'Supervivientes' vive una nueva noche de infarto tras vivir unas últimas horas muy complicadas. Las tempestades han vuelto a Honduras y ponen en aprietos a los concursantes. Entre tantas penurias, el programa tenía una buena noticia para uno de sus cuatro nominados: la salvación.

Recordamos que la gala pasada finalizaba con una nominación muy complicada. Koldo Royo, Anita Williams, Montoya y Gala Caldirola se enfrentan a la decisión de la audiencia y uno deberá abandonar los Cayos Cochinos este jueves. Sin embargo, en el 'Tierra de Nadie' de esta noche, Laura Madrueño les ha comunicado quién es el primer salvado de la semana.

Una ceremonia de salvación que peligraba debido a la tormenta pero que, finalmente, se ha podido celebrar con normalidad. Antes de conocer el nombre del concursante que se libra de la expulsión, cada uno ha tenido la oportunidad de hacer un alegato a su favor.

"España, no me quiero ir en muchísimo tiempo, votadme porque queda mucha Anita por ver", pedía la ex de 'La Isla de las Tentaciones'. El siguiente era Montoya, que ha protagonizado una tierna reconciliación con su ex pareja. "Ya nos hemos curado el alma, pero nos queda luchar todavía", expresaba.

"Esta no ha sido la mejor semana de mi vida, así que estaré contenta con cualquier decisión que hayáis tomado", se defendía Gala Caldirola. Recordamos que la modelo lleva una semana de bajón que la tiene al borde del abandono.

El primero sobre el que ha caído el barro ha sido Koldo Royo. El cocinero había sido uno de los grandes favoritos hasta el momento, pero sus conflictos con Makoke o Anita Williams le han costado la salvación. Después ha sido el turno de Gala, la ex tronista no ha recibido el suficiente apoyo y continúa nominada.

Finalmente, esta decisiva nominación ha quedado entre dos de sus protagonistas: Anita Williams o Montoya. Los dos ex participantes de 'La Isla de las Tentaciones' se han convertido rápidamente en protagonistas de un nuevo reality con su explosiva relación.

Finalmente, la salvación ha sido para el sevillano, que revalida el título como uno de los favoritos de 'Supervivientes'. El joven entró con un gran apoyo después de que el público empatizara con él en el reality de Sandra Barneda. A pesar de jugarse la permanencia en el concurso, la que fue su ex pareja se ha mostrado muy feliz por él: aplaudiendo y sonriendo.